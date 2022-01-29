В Татарстане обновлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано максимальное число новых случаев коронавируса Covid-19 с начала пандемии — 506. Среди них восемь завозных, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет — 60 человек. Семьдесят человек госпитализировано, 436 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 215 человек. В Набережных Челнах отмечено 93 случая болезни, в Чистопольском районе — 48, а в Нурлатском — 24. Всего инфицированные выявлены в 30 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 29 января 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 47 536 случаев заболевания. Выздоровели 38 939 жителей Татарстана, причем 130 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 389 942 татарстанца, прирост числа вакцинаций за день составил 6147. Обеими дозами привиты 1 885 652 человека. Прошли ревакцинацию 186 140 жителей республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России из-за распространения омикрон-штамма впервые выявили более 110 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.