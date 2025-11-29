В Татарстане обнаружили ранее неизвестную часть укреплений Новошешминского I городища

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В окрестностях Новошешминска в ходе историко-культурной экспертизы территории, на которой предполагается разместить объект электрификации, обнаружена ранее неизвестная часть укреплений Новошешминского I городища. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Новошешминское I городище известно ученым с 1877 года, впервые оно было описано в работах археолога Сергея Шпилевского. Этот археологический памятник содержит культурные слои, относящиеся к двум эпохам. Сначала, в VI-VII веках нашей эры, здесь обитали представители именьковской культуры. Во времена Волжской Булгарии поселение возродилось и оставалось населенным с XI по XIII век.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

При этом вплоть до сегодняшнего дня границы памятника в системе координат в соответствии с современными требованиями не фиксировались. Исследователями в ходе работ зафиксировали сохранившийся вал высотой до 2,15 метра и ров глубиной до 2,5 метра.

Теперь Комитет РТ по охране ОКН своим приказом должен утвердить границы и режим использования территории памятника с последующим внесением сведений на кадастровый учет и разработкой раздела проектной документации по сохранению объекта археологического наследия.

Проект документа пока проходит антикоррупционную экспертизу. Границы территории памятника, указанные в приложении, не подлежат публикации.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Ранее площадь Новошешминского I городища оценивалась в 159,2 тыс. кв. метров. Имеющее полукруглую форму и укрепленное валом и рвом, поселение находится примерно в 700 метрах к западо-юго-западу от Новошешминска, на левом берегу речки Студенец, левого притока реки Шешмы. В 1963 и 1970 годах оно обследовалось Татарской археологической экспедицией.

В ведомстве заметили, что интересной особенностью исследованного памятника является то, что часть фортификационных сооружений булгарского городища использовалась по назначению и в XVII-XVIII веках. При возведении Старозакамской засечной линии они вошли в ее состав.

В окрестностях Новошешминска находятся еще два городища булгарского времени: Новошешминское II и Новошешминское III.

Новошешминское II городище площадью 24 тыс. кв. метров было населено в X–XIII веках. Оно расположено в 3,7 километра к северо-северо-востоку от райцентра и в 0,8 километра к западу от городища III на невысоком мысу между оврагами.

Новошешминское III городище площадью 3,9 тыс. кв. метров было населено в ту же эпоху. Оно находится в четырех километрах к северо-востоку от райцентра на мысу правого берега безымянного ручья, правого притока реки Шешмы.