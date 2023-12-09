В Татарстане объем ритуальных услуг уменьшился на 2,6%

С января по октябрь 2023 года в Татарстане было оказано ритуальных услуг на 2 млрд 554 млн рублей. Показатель оказался на 2,6% ниже, чем за аналогичный период 2022-го, следует из данных Татарстанстата.

Впрочем, за отдельно взятый октябрь объем оказанных ритуальных услуг составил 293,2 млн рублей, увеличившись год к году на 3%, но продемонстрировав уменьшение по сравнению с сентябрем (почти на 4,4%).

В целом же, согласно данным статистиков, за период с января по октябрь на ритуальные услуги пришлось 4,9% от общего объема оказанных в республике бытовых услуг.

После роста на 18% в годовом выражении по итогам мая рынок ритуальных услуг в Татарстане начал сокращаться. По итогам июня он уменьшился на 7,3% год к году за период с января по июнь и на 2,6% за отдельный месяц, по итогам июля — на 6,5% за период с января по июль и на 2,4% за отдельный месяц, по итогам августа — на 5,1% за период с января по август, по итогам сентября — на 3,3% за период с января по сентябрь.

Впрочем, за отдельно взятые август и сентябрь этот рынок увеличился на 2,5% и 10,4% соответственно. В целом осенью разница между показателями 2023 и 2022 годов продолжила уменьшаться.

На этом фоне доля ритуальных услуг от общего объема оказанных в регионе бытовых услуг долгое время росла: она составляла 4,4% по итогам мая, 4,6% по итогам июня, 4,7% по итогам июля и 4,8% по итогам августа. В сентябре она достигла уровня в 4,9% и пока перестала увеличиваться.