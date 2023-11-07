В Татарстане объем ритуальных услуг уменьшился на 3,3%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С января по сентябрь 2023 года в Татарстане было оказано ритуальных услуг на 2 млрд 260,8 млн рублей. Показатель оказался на 3,3% ниже, чем за аналогичный период 2022-го, следует из данных Татарстанстата.

Впрочем, за отдельно взятый сентябрь объем оказанных ритуальных услуг составил 306,6 млн рублей, увеличившись год к году на 10,4%. По сравнению с августом он остался примерно на том же уровне, уменьшившись почти на 0,2%.

В целом, согласно данным статистиков, за период с января по сентябрь на ритуальные услуги пришлось 4,9% от общего объема оказанных в республике бытовых услуг.

При этом по итогам мая рынок ритуальных услуг в Татарстане еще демонстрировал рост на 18% в годовом выражении (как за период с января по май, так и за отдельно взятый последний месяц весны).

Летом рынок начал сокращаться: по итогам июня — на 7,3% год к году за период с января по июнь и на 2,6% за отдельно взятый месяц, по итогам июля — на 6,5% за период с января по июль и на 2,4% за отдельно взятый месяц, по итогам августа — на 5,1% за период с января по август. Вместе с тем за отдельно взятый последний месяц лета он увеличился на 2,5%. Последний тренд пока остается в силе.

Стоит отметить, что доля ритуальных услуг от общего объема оказанных в РТ бытовых услуг всё это время росла: она составляла 4,4% по итогам мая, 4,6% по итогам июня, 4,7% по итогам июля и 4,8% по итогам августа. Эта тенденция тоже сохраняется на данный момент.