В Татарстане на 5,1% сократился объем ритуальных услуг

С января по август 2023 года в Татарстане оказано ритуальных услуг на 1 млрд 954,2 млн рублей. Показатель оказался на 5,1% ниже, чем годом ранее, следует из данных Татарстанстата.

При этом за отдельно взятый август объем оказанных ритуальных услуг составил 307,2 млн рублей, увеличившись год к году на 2,5%.

Upd. (22.27): Согласно данным статистиков, за период с января по август на ритуальные услуги пришлось 4,8% от общего объема оказанных в республике бытовых услуг.

Стоит отметить, что еще по итогам мая рынок ритуальных услуг в Татарстане демонстрировал рост на 18% в годовом выражении (как за период с января по май, так и за отдельно взятый последний месяц весны).

Летом этот рынок начал сокращаться: по итогам июня — на 7,3% за период с января по июнь и на 2,6% за отдельно взятый месяц, по итогам июля — на 6,5% за период с января по июль и на 2,4% за отдельно взятый месяц.

Доля ритуальных услуг от общего объема оказанных в РТ бытовых услуг всё это время росла: она составляла 4,4% по итогам мая, 4,6% по итогам июня и 4,7% по итогам июля.