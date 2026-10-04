В Татарстане 4 октября ожидаются осадки в виде мокрого снега и до +10 градусов
В Татарстане 4 октября ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие и умеренные дождевые осадки, днем местами – в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 6–11 м/с, местами порывами до 15–17 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Минимальная температура воздуха ночью -1...+3 градуса. Максимальная температура воздуха днем +2...+7, в западных районах до +10. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
В Казани днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем +7...+9.