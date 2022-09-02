В Татарстане ночью ожидается до 3 градусов тепла

Завтра, 3 сентября, в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность, осадки маловероятны. Прогнозируется умеренный западный ветер, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по Татарстану составит от 3 до 8 градусов тепла, прохладнее всего будет на юге и востоке региона (в Казани — от +6 до +8). Днем воздух прогреется до +13, +18 градусов (в столице республики — от +15 до +17).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к выходным в Татарстане похолодает на 10 градусов. Профессор КФУ Юрий Переведенцев в свою очередь предупредил об октябрьских холодах в сентябре.