Ученый КФУ предупредил об октябрьских холодах в сентябре

На следующей неделе температура в Казани будет значительно ниже климатической нормы. Об этом сообщил сегодня «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Сейчас началась календарная осень, погода резко меняется, резко меняется и температурный фон. Начиная со следующего понедельника температура на 4-5 градусов будет ниже климатической нормы. С 5 сентября дневные температуры будут в районе 14 градусов, а ночные – в районе 7 градусов. Это не сентябрьская, а октябрьская погода», – сказал он.

По его словам, такая погода обусловлена тем, что приближается холодный фронт, который обеспечивает выход арктического воздуха на всей европейской территории России. Зато последний месяц лета в Казани оказался засушливым и жарким.

«Весь август был уникальным, за месяц не выпало ни капли дождя. Среднемесячная температура оказалась выше климатической нормы на 5 градусов и составила 23 градуса», – напомнил профессор КФУ.