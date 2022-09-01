Синоптики пообещали к выходным похолодание на 10 градусов в Татарстане

На этой неделе в Татарстане ожидается значительное похолодание. Из-за атмосферных фронтов и активного северо-западного циклона уже к выходным температура воздуха упадет на 10 и более градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, сегодня в полдень температура воздуха составляла 22–24 градуса, на востоке — от 25 до 29. 2 сентября ночью столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов, днем — от 17 до 22.

Прогнозируются дожди, грозы, а также усиления ветра до 15–18 м/с.

На выходных, 3 и 4 сентября, падение температур продолжится: ночью они опустятся до 2–8 градусов, днем же воздух прогреется лишь до 13–19 градусов. Прогнозируется свежий западный ветер, в субботу его порывы могут усилиться до 15–17 м/с.

«В начале следующей недели на территории республики сохранится холодная погода со среднесуточными температурами на 3-4 градуса ниже нормы. Местами пройдет небольшой дождь», — прогнозируют специалисты Гидрометцентра РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что теплая погода еще вернется в Татарстан – в середине месяца эксперты ожидают приход бабьего лета.