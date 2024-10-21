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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане немного усилится ветер и понизится температурный фон
Сегодня, 21 октября, в Татарстане сохранится установившаяся под воздействием антициклона сухая погода, хотя температурный фон немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность, существенные осадки маловероятны. Опустившийся местами ночью туман будет сохраняться в утренние часы, но развеется в дневные.
Прогнозируется северный ветер, его скорость составит от 5 до 10 м/с. Кое-где (но не в Казани) его порывы будут усиливаться до 12 м/с (по шкале Бофорта ветер скоростью от 10,8 до 13,8 м/с называется сильным).
После по-осеннему прохладной ночи в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до 6–11 градусов тепла (в столице РТ — до +8, +10 градусов).
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