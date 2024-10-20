В Татарстане опять опустится туман

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Завтра, 21 октября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местами по республике, включая Казань, опять опустится туман.

Ночь в регионе при этом выдастся более теплой, чем накануне. Температура воздуха в темное время суток составит от -2 до +3 градусов, местами на западе — до +6 градусов (в том числе в столице РТ — от 3 до 5 градусов выше нуля).