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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане немного потеплеет, но вновь ожидаются дождь и мокрый снег
Сегодня, 10 мая, в Татарстане сохранится установившаяся под влиянием циклона сырая, пасмурная и аномально холодная погода. Впрочем, температурный фон немного поднимется. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. По всему региону, включая Казань, прогнозируется небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.
Западный и юго-западный ветер силой от 9 до 14 м/с будет усиливать порывами до 15–20 м/с, а местами и до штормовых 23 м/с, о чем сообщал «Татар-информ».
Температура воздуха по Татарстану составит от 5 до 10 градусов тепла (в столице РТ — от +6 до +8 градусов).
Ранее метеорологи Казанского федерального университета рассказали о самом холодном за 25 лет Дне Победы и о том, когда тепло наконец вернется в республику.
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