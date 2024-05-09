В Татарстане опять ожидается штормовой ветер и заморозки

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Сегодня вечером и завтра в Татарстане вновь ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Вечером четверга и в ночь на пятницу местами по республике будет дуть сильный западный и юго-западный ветер порывами от 15 до 17 м/с.

Утром и днем пятницы порывы ветра усилятся до 15–20 м/с, а местами и до 23 м/с. При этом в Казани в ночные часы они будут достигать 15–17 м/с, а в утренние и дневные — 15–20 м/с.

Кроме того, в темное время суток 10 мая на территории региона вероятны заморозки в воздухе и на почве от 0 до -5 градусов (в столице РТ — от -1 до -3 градусов).

По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с— штормовым.