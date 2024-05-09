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В Татарстане опять ожидается штормовой ветер и заморозки
Сегодня вечером и завтра в Татарстане вновь ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Вечером четверга и в ночь на пятницу местами по республике будет дуть сильный западный и юго-западный ветер порывами от 15 до 17 м/с.
Утром и днем пятницы порывы ветра усилятся до 15–20 м/с, а местами и до 23 м/с. При этом в Казани в ночные часы они будут достигать 15–17 м/с, а в утренние и дневные — 15–20 м/с.
Кроме того, в темное время суток 10 мая на территории региона вероятны заморозки в воздухе и на почве от 0 до -5 градусов (в столице РТ — от -1 до -3 градусов).
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