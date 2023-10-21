В Татарстане немного подешевел бензин всех марок и дизельное топливо

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период с 9 по 16 октября в Татарстане чуть-чуть подешевело дизельное топливо и бензин всех марок. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

При этом дизельное топливо уменьшилось в цене сильнее всего — на 0,14% (или на восемь копейки), до 59,67 рубля за литр.

На 0,09% стали дешевле АИ-92 и АИ-95. Первый снизился в цене на четыре копейки, до 49,59 рубля за литр, второй — на пять копеек, до 53,57 рубля за литр.

И лишь на 0,04% подешевел в республике бензин АИ-98 и выше — на четыре копейки, до 66,01 рубля за литр.

Вместе с тем с декабря прошлого, 2022 года в Татарстане бензин АИ-92 вырос в цене на 8%, АИ-95 — на 8,4%, АИ-98 — на 9,38%, а дизельное топливо — на 10,05%.

С 21 сентября в России начал действовать запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, с 9 октября он был частично снят. С 1 октября восстановлен топливный демпфер, благодаря которому выросли компенсации выпадающих доходов нефтяников за продажу продукции на внутреннем рынке.

Еще в конце сентября Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с Правительством, заявлял о недостаточности мер, принятых для стабилизации цен на топливо.

«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю результат нужен», — сказал он тогда.