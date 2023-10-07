В Татарстане начали дешеветь бензин и дизтопливо

Фото: © «Татар-информ»

Впервые за осень в Татарстане начали падать цены на бензин и дизельное топливо. За неделю с 25 сентября по 1 октября подорожала лишь марка АИ-98 и выше, следует из данных Татарстанстата.

Так, АИ-92 снизился в цене на 0,17% — до 49,64 рубля, АИ-95 — на 0,26% — до 53,63. Дизельное топливо подешевело на 0,04% — до 59,8 рубля за литр.

В то же время АИ-98 и выше вырос на 1,45% — до 66,47 рубля.

Напомним, что с 21 сентября в России начал действовать запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Кроме того, с 1 октября восстановлен топливный демпфер, благодаря которому повысились компенсации выпадающих доходов нефтяников за продажу продукции на внутреннем рынке.

В конце сентября Президент России Владимир Путин, выступая на совещании с Правительством, заявил о недостаточности мер, принятых для стабилизации цен на топливо.

«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю результат нужен», — обратился он к участникам мероприятия.