В Татарстане назвали победителей регионального этапа VII сезона «Театрального Приволжья»
Экспертный совет определил победителей республиканского отборочного этапа VII сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Всего в этом сезоне заявки в оргкомитет фестиваля подали 150 непрофессиональных театральных коллективов Татарстана, участниками которых являются 2106 человек.
В номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» (от 18 до 35 лет) победителями стали:
– спектакль «Все Мы…» театрального коллектива «Стройотрядовцы» Республиканского центра Студенческих трудовых отрядов»;
– спектакль «А нам бы жить…» Русского народного театра Городского дворца культуры Елабужского района РТ;
– спектакль «Выбор» молодежной театральной студии «Мастерская Атмосферы» альметьевского ДК «Нефтьче».
В номинации «Детские театральные коллективы и студии» (от 6 до 17 лет) победителями признаны:
– спектакль «Сказка о потерянном времени» школьного театра «Синяя птица» казанской гимназии №179 – центра образования;
– спектакль «Проделки Эмиля» театрального коллектива «Метод В» (а именно – среднего состава) Детской театральной школы Набережных Челнов;
– спектакль «Мәкәрҗәдә театр» («Однажды на ярмарке») казанской Детской татарской театральной студии «Апуш».
Сейчас в регионах Приволжского федерального округа проходят очные показы спектаклей, ставших победителями регионального этапа фестиваля, для определения одного победителя в каждой номинации, напомнили в Минкультуры РТ.
В общей сложности в VII сезоне Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» приняли участие 1779 коллективов, которые объединяют 25 165 человек.
Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» – общественный проект Приволжского федерального округа для вовлечения молодежи в театральную среду. Цели мероприятия – расширение культурного кругозора представителей молодежи, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства.
Фестиваль проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и при поддержке его аппарата. Мероприятие соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», а также национального проекта «Молодежь и дети».