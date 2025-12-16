В Татарстане назвали победителей регионального этапа VII сезона «Театрального Приволжья»

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Экспертный совет определил победителей республиканского отборочного этапа VII сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Всего в этом сезоне заявки в оргкомитет фестиваля подали 150 непрофессиональных театральных коллективов Татарстана, участниками которых являются 2106 человек.

В номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» (от 18 до 35 лет) победителями стали:

– спектакль «Все Мы…» театрального коллектива «Стройотрядовцы» Республиканского центра Студенческих трудовых отрядов»;

– спектакль «А нам бы жить…» Русского народного театра Городского дворца культуры Елабужского района РТ;

– спектакль «Выбор» молодежной театральной студии «Мастерская Атмосферы» альметьевского ДК «Нефтьче».

В номинации «Детские театральные коллективы и студии» (от 6 до 17 лет) победителями признаны:

– спектакль «Сказка о потерянном времени» школьного театра «Синяя птица» казанской гимназии №179 – центра образования;

– спектакль «Проделки Эмиля» театрального коллектива «Метод В» (а именно – среднего состава) Детской театральной школы Набережных Челнов;

– спектакль «Мәкәрҗәдә театр» («Однажды на ярмарке») казанской Детской татарской театральной студии «Апуш».

Сейчас в регионах Приволжского федерального округа проходят очные показы спектаклей, ставших победителями регионального этапа фестиваля, для определения одного победителя в каждой номинации, напомнили в Минкультуры РТ.

В общей сложности в VII сезоне Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» приняли участие 1779 коллективов, которые объединяют 25 165 человек.

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» – общественный проект Приволжского федерального округа для вовлечения молодежи в театральную среду. Цели мероприятия – расширение культурного кругозора представителей молодежи, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства.

Фестиваль проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и при поддержке его аппарата. Мероприятие соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», а также национального проекта «Молодежь и дети».