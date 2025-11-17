150 коллективов Татарстана подали заявки на участие в фестивале «Театральное Приволжье»

В Приволжском федеральном округе завершилась приемная кампания VII сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщает Министерство культуры РТ.

От Татарстана на участие в фестивале поступило 150 заявок от непрофессиональных театральных коллективов РТ по номинациям «Молодежные театральные коллективы и студии» (от 18 до 35 лет) и «Детские театральные коллективы и студии» (от 6 до 17 лет).

Программа фестиваля включает как коллективные номинации – «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» (с присуждением первых, вторых и третьих мест), так и индивидуальные: за лучшую режиссерскую работу, музыкальное и художественное оформление, мужскую и женскую роли. Кроме того, предусмотрена специальная тематическая номинация.

«Фестиваль "Театральное Приволжье" объединяет детей, молодежь, деятелей театрального искусства, а также жителей регионов Приволжского федерального округа и создает площадку для поиска творческих идей в театральной деятельности. Также напомню, что в рамках фестиваля традиционно проходит конкурс афиш и плакатов, поэтому это еще возможность также и для художников региона», – отметил заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

Региональный этап фестиваля пройдет в ноябре-декабре. Эксперты изучат видеоверсии спектаклей, сформируют шорт-лист для очных показов и определят победителей среди детских и молодежных театров. Лучшие постановки будут записаны в видеоформате.

Окружной этап состоится в январе-феврале 2026 года.

Имена лауреатов VII сезона объявят 27 марта – во Всемирный день театра, в ходе онлайн-трансляции с участием всех регионов ПФО.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» и национального проекта «Молодежь и дети». Ежегодно фестиваль объединяет детские, студенческие и молодежные театральные коллективы Приволжского федерального округа.