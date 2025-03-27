Татарстан одержал победу в фестивале театральных коллективов «Театральное Приволжье»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан одержала победу в VI сезоне Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Регион представляли два коллектива: детская татарская театральная студия «Апуш» и экспериментальный театр «ЭОС», созданный на базе Российского государственного университета правосудия.

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. В ходе онлайн-трансляции с подключением всех регионов Приволжского федерального округа были объявлены победители театрального конкурса.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В мероприятии принял участие заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. «Для нас, для Министерства культуры Республики Татарстан, важной задачей является обеспечение условий культурного развития и проявления творческого потенциала подрастающего поколения. Фестиваль «Театральное Приволжье» служит ярким примером проявления творческих возможностей детских, студенческих и молодежных непрофессиональных театральных коллективов Приволжского федерального округа. Оргкомитет фестиваля отмечает, что каждый год охват <...> увеличивается, растет и мастерство участников», – отметил он.

Детская татарская театральная студия «Апуш» победила в номинации «Детские театральные коллективы и студии» VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье», заняв первое место. Театральный коллектив представил на окружном этапе фестиваля спектакль «Деревенский пес Акбай» («Авыл эте Акбай») по пьесе драматурга Туфана Миннуллина.

Кроме того, воспитанник студии «Апуш» Рамис Хакимов победил в номинации «Лучшая мужская роль» среди детских театральных коллективов и студий. Он сыграл роль Акбая в спектакле «Деревенский пес Акбай».

«Если говорить кратко о сюжете спектакля – он о братьях наших меньших. Я играю в постановке главного героя – пса по кличке Акбай. Он добрый пес, который всегда готов прийти на помощь. Он всегда помогает другим, иногда даже в ущерб себе. Я желаю каждому посмотреть спектакль – он наполнен душой и добротой! Честно, я вообще не рассчитывал на победу. На самом деле всегда, когда мы ставим постановку, мы не задумываемся о победе, мы просто хотим как можно быстрее дождаться премьеры и показать спектакль зрителям. То, что я одержал победу и мою игру заметили, не может не радовать меня!» – поделился эмоциями после победы Рамис Хакимов.

Помимо этого, в номинации «Лучшее музыкальное оформление» среди детских театральных коллективов и студий одержал победу автор музыки к спектаклю «Деревенский пес Акбай» Зульфат Валиуллин.

«В этом году мы впервые на конкурсе представили мюзикл с живым звуком. Наше музыкальное оформление жюри отметило и дало нам победу в этой номинации. Мы, конечно же, очень рады этому! Также хочется отметить, что уровень фестиваля каждый год становится лучше и выше, в конкурсе принимают участие новые коллективы, конкуренция усиливается. Сегодня голосование идет в прямом эфире здесь и сейчас, да еще и в праздник, в День театра! Сейчас мир очень скоростной, у некоторых детей нет времени на глубокое погружение в образы, а истинное искусство – это когда ты не прикрываешься спецэффектами, а сам создаешь все своей душой, эмоциями и трудом», – рассказали об участии в фестивале руководители студии «Апуш» Алия и Ильяс Файзрахмановы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего в оргкомитет VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье» от Республики Татарстан поступило 354 заявки в рамках основного конкурса и конкурса афиш и плакатов. Республику Татарстан в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» представлял спектакль «Квадратура круга» по мотивам пьесы Валентина Катаева, в номинации «Детские театральные коллективы и студии» – спектакль «Деревенский пес Акбай» («Авыл эте Акбай») по пьесе драматурга Туфана Миннуллина.

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, он соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Ежегодно фестиваль объединяет детские, студенческие и молодежные театральные коллективы Приволжского федерального округа. VI сезон Фестиваля «Театральное Приволжье» (региональные этапы) объединил 1455 коллективов и 21 578 участников.