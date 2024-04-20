В Татарстане насчитывается почти 6 тыс. памятников архитектуры и археологии

В Татарстане насчитывается почти 6 тысяч памятников архитектуры и археологии, которым необходима охрана. И эта цифра постепенно увеличивается в ходе инвентаризации исторических объектов. Об этом в интервью «Татарстан24» рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Он отметил, что большую работу по сбережению памятников проводят и краеведы. Они обращают внимание на здания, которые, по их мнению, важно сохранить. Исходя из этого комитет включает в реестр те объекты, которые являются ценными с точки зрения истории и культуры.

«При этом есть определенные критерии для памятника архитектуры. Например, он должен быть старше 40 лет, а также обладать уникальной историко-культурной ценностью. Чтобы ее определить, проводится соответствующая экспертиза», — объяснил Гущин.

По его данным, сейчас в Татарстане есть порядка 3 тысяч объектов археологического наследия. К примеру, полностью к таким памятникам отнесен остров-град Свияжск.

«Пока это промежуточный статус, который требует уточнения для включения в федеральный реестр. Болгарское городище объект федерального значения и объект ЮНЕСКО. Таких объектов становится больше, потому что в республике хорошо работает археологическая служба», — заключил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что здание в Казани, связанное с империей Ротшильдов, признают объектом культурного наследия. Кроме того, в реестр внесут комплекс зданий спиртзавода маркизов Паулуччи в Верхнеуслонском районе.