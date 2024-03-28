Комплекс зданий спиртзавода маркизов Паулуччи внесут в реестр ОКН

В Верхнеуслонском районе признают объектами культурного наследия Дом управляющего гребеневским спиртзаводом Н.Ф.Медведева и спиртохранилище завода маркизов Паулуччи. В реестр они войдут под единым названием «Комплекс зданий спиртового завода маркизов Паулуччи», сообщается на сайте Комитета Татарстана по объектам культурного наследия.

Здания были построены в конце XIX — начале XX века.

Напомним, что само здание завода в Гребенях было самовольно разобрано — его развалины в ноябре 2023 года отказались признавать объектом культурного наследия по причине полной утраты и потери исторической и культурной ценности.

Дом управляющего был построен в конце XIX века. Это двухэтажное здание с симметричными одноэтажными пристроями в центре. Они находятся под полувальмовыми кровлями с люкарнями. Прямоугольные окна имеют плоские, зубчатые по силуэту наличники, углы раскрепованы рустованными лопатками, широкий карниз поддерживает высокую кровлю с многочисленными пинаклями и шатром над прямоугольной в плане башней со стороны Волги. Карниз состоит из ложных машикулей — бойниц. Сохранились навесы, ограждения балкона, флюгеры и и шпили пинаклей, выполненные из кованого металла. Здание находится в ограниченно работоспособном состоянии.

Спиртохранилище расположено поблизости. Это каменная конструкция с кирпичными сводчатыми перекрытиями, частично заглубленная в крутой склон. Одновременно она выполняет роль подпора для верхней террасы дома-особняка. Здание прямоугольное в плане, продольной стороной вытянуто вдоль берега Волги. Как отмечают специалисты, на месте можно увидеть основания цистерн, где хранился спирт. В настоящее время конструкция находится в аварийном состоянии.