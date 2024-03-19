Здание в Казани, связанное с империей Ротшильдов, признают объектом культурного наследия

Скриншот документации

В Казани признают объектом культурного наследия жилой дом по улице Меховщиков. Здание было построено в XIX веке, примерно в 1840 году. Результатами экспертизы поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Площадь объекта составляет 432,3 квадратного метра. Архитектор, по плану которого он был построен, неизвестен.

В каменном двухэтажном особняке на Большой Симбирской улице (ныне Меховщиков) располагалась контора нефтепромышленного и торгового общества «Мазут», учредителями которого были французские магнаты Ротшильды. Это один из основных поставщиков нефти на территории Казанской губернии.

Перед этим дом принадлежал купцу и нефтепромышленнику Прокопию Полянину, который владел нефтеперерабатывающим заводом на окраине Ново-Татарской слободы. Также здесь были построены керосиновые склады (баки). В годы Великой Отечественной войны хранилище было обозначено как место потенциальной бомбардировки — сохранилось фото с немецкого самолета-разведчика.

Скриншот документации

На сегодня это здание является старейшей сохранившейся постройкой слободы, а на месте бывших складов стоят многоквартирные дома хрущевского периода.

Особую ценность дом представляет и в связи с тем, что после Революции Ново-Татарская слобода практически перестала существовать — на ее месте выросли фабричные корпуса. В советское время улица была переименована в честь возведенного здесь и получившего известность мехового комбината.

Бывшая контора в эти годы стала использоваться под общежитие работников меховой фабрики и была перестроена. Так, появились антресольный этаж, заделана часть окон, сломаны художественные козырьки. Однако в народе здание по-прежнему называлось как Дом Мазута.

При оценке потенциального объекта для включения в реестр ОКН учитывалось несколько его характеристик:

— градостроительные — дом не является архитектурной доминантой, но участвует в формировкии фронта застройки красной линии квартала;

— историко-мемориальная ценность — связан с деятельностью известного торгово-промыленного общества, принадлежавшего крупным российским помещикам и нефтедобывающей компании французских магнатов Ротшильдов. Старейшее здание Ново-Татарской слободы;

— архитектурные особенности — несмотря на отсутствие уникальности во многих элементах, отмечено сохранение аутентичной объемно-пространственной композиции XIX века.

Сейчас здание находится в аварийном состоянии и требует смены всей инженерно-технической инфраструктуры.

«Уникальность объекта заключается в его историко-мемориальной ценности как единственного объекта в Казани, связанного с деятельностью нефтедобывающей компании Ротшильдов на территории Российской империи», — говорится в документации.

На основании исследований эксперт считает целесообразным включить здание в реестр ОКН как памятник культурного наследия регионального значения.