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Общество 6 июня 2023 12:22

В Татарстане насчитали более 20 Александров Пушкиных

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Количество полных тезок поэта Александра Пушкина посчитали в Татарстане – на сегодняшний день в республике проживают 23 человека с таким именем. Всего тезок великого поэта – 133 человека, пишут «Челнинские известия».

Сегодня исполняется 224 года со дня рождения великого русского поэта. Помимо этого, сегодня отмечается День русского языка. В честь праздника сегодня председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику поэта.

Кроме того, татарстанцев поздравил Раис РТ Рустам Минниханов, который также опубликовал шуточное видео на эту тему.

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