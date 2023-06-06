В Татарстане насчитали более 20 Александров Пушкиных

Количество полных тезок поэта Александра Пушкина посчитали в Татарстане – на сегодняшний день в республике проживают 23 человека с таким именем. Всего тезок великого поэта – 133 человека, пишут «Челнинские известия».

Сегодня исполняется 224 года со дня рождения великого русского поэта. Помимо этого, сегодня отмечается День русского языка. В честь праздника сегодня председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику поэта.

Кроме того, татарстанцев поздравил Раис РТ Рустам Минниханов, который также опубликовал шуточное видео на эту тему.