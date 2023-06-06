«Занимает видное место в мире»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка

Благодаря великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину широко раскрыты богатство, многогранность и певучесть русского языка, бережно сохранена его образность и исконная красота. Яркие, емкие выражения и обороты народной речи, самобытного фольклора тонко вписаны в высокие литературные формы. Такие слова привел Раис Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении татарстанцам по случаю Дня русского языка и 224-летия со дня рождения Пушкина.

«Примечательно, что Александр Сергеевич вдохновлялся богатством духовного наследия многих народов страны, изучал, постигал его в тонкостях. Не случайно творчество Пушкина созвучно с традициями народов России, пронизано любовью к общему Отечеству, уважением и почитанием предков. В Год национальных культур и традиций, который проходит в Татарстане, мы с глубоким уважением подчеркиваем эту особенность его многогранного творчества.

Особое звучание в наше время обретают следующие строки Пушкина: “клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал”. Мы гордимся богатейшим культурным наследием народов России, славной историей наших предков и должны быть достойными их наследниками.

Сегодня русский язык по праву занимает видное место в мире, в самых различных сферах международного общения, служит единению ”русского мира”. Он выступает важнейшим средством межнационального общения, лучшего понимания и познания друг друга, что несомненно способствует сохранению и укреплению мира и согласия между народами нашей Родины. От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, чистых помыслов и добрых дел!» – говорится в тексте поздравления.