«Не топчик, а превосходно!»: Минниханов опубликовал шутливое видео в День русского языка

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка и днем рождения поэта Александра Пушкина. В своем телеграм-канале он выложил необычный видеоролик длительностью меньше двух минут, который кратко рассказывает об истории языка.

Группа детей на видео находится на экскурсии и рассматривает портрет Пушкина, беседуя между собой на современном сленге: девочка рассказывает своим друзьям, что «запилила» в соцсети видео, характеризуя его как «просто топчик, просто пушка». Один из ее друзей – мальчик Саша – задерживается у портрета Пушкина, после чего видео превращается в мультфильм, в ходе которого поэт рассказывает ребенку историю русского языка от начала славянской письменности, просветителей Кирилла и Мефодия до писателя и историка Николая Карамзина.

«Не топчик, а превосходно!» – говорит мальчик после разговора с Пушкиным.

«С Днем русского языка! С днем рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина!» – подписал Минниханов ролик.

Также Раис РТ адресовал жителям республики официальное поздравление, в котором подчеркнул, что «благодаря Пушкину широко раскрыты богатство, многогранность и певучесть русского языка, бережно сохранена его образность и исконная красота».

Напомним, международный день, посвященный русскому языку, учрежден ООН в 2010 году. Он отмечается 6 июня, в день рождения Пушкина. В нашей стране праздник учреждён в 2011 году в качестве российского государственного праздника.