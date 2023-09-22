В Татарстане напомнили водителям об осторожности в период сезонных миграций копытных

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Из-за сезонных миграций и гона на дороги Татарстана всё чаще выходят крупные дикие животные: лоси, косули и маралы. Большинство подобных случаев приходится на сумерки, ночь или моменты плохой видимости, так что водителям стоит быть максимально бдительными, предупреждает Госкомитет РТ по биоресурсам.

С 14 по 21 сентября на территории региона случилось пять ДТП с участием диких животных. Четыре случая наезда на лося зафиксированы в Алексеевском, Елабужском, Лаишевском и Пестречинском районах республики, наезд на кабана произошел в Сармановском районе.

Водителям при движении по дорогам необходимо не превышать скорость, внимательно относиться к предупреждающим знакам о возможном выходе животных на трассу и быть крайне осторожными при планировании поездок, особенно в темное время суток, советуют в ведомстве.

Дело в том, что статистические данные свидетельствуют: свыше 80% столкновений машин с дикими животными приходится на ночные часы.

В местах концентрации ДТП с участием представителей фауны устанавливаются дорожные знаки «Дикие животные», напоминают в связи с этим в госкомитете.

Кроме того, при встрече с диким копытным животным как на трассе, так и в стороне от дороги следует по возможности пропустить животное — «так как неизвестно, как оно себя поведет».

Ранее «Татар-информ» сообщал о гибели лося со сломанной ногой, обнаруженного в Набережных Челнах.