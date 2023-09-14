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Госкомитет РТ по биоресурсам сообщил о гибели лося, обнаруженного в Набережных Челнах
Лося со сломанной ногой, обнаруженного в Набережных Челнах, выпустили в лес, но он вскоре умер. Об этом сообщили «Татар-информу» в Госкомитете РТ по биоресурсам.
«К сожалению, лось получил повреждения, несовместимые с жизнью. При осмотре усыпленного животного были обнаружены сломанные ребра, у него было пробито легкое. Его вывезли в лес и наблюдали, но животное не проснулось», – сообщил начальник Тукаевского межрайонного отдела Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Дмитрий Грищук.
По словам специалиста, скорее всего, травмы были получены, когда лось пытался перепрыгнуть через забор детского сада и после столкновения с автомобилем.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что раненого лося заметили жители жилого комплекса Замелекесье в Набережных Челнах. На место выехали сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и специалист Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ. Лося отвезли в лес и выпустили в естественную среду обитания.
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