Госкомитет РТ по биоресурсам сообщил о гибели лося, обнаруженного в Набережных Челнах

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Лося со сломанной ногой, обнаруженного в Набережных Челнах, выпустили в лес, но он вскоре умер. Об этом сообщили «Татар-информу» в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«К сожалению, лось получил повреждения, несовместимые с жизнью. При осмотре усыпленного животного были обнаружены сломанные ребра, у него было пробито легкое. Его вывезли в лес и наблюдали, но животное не проснулось», – сообщил начальник Тукаевского межрайонного отдела Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Дмитрий Грищук.

По словам специалиста, скорее всего, травмы были получены, когда лось пытался перепрыгнуть через забор детского сада и после столкновения с автомобилем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что раненого лося заметили жители жилого комплекса Замелекесье в Набережных Челнах. На место выехали сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и специалист Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ. Лося отвезли в лес и выпустили в естественную среду обитания.