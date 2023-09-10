В Татарстане напомнили водителям и грибникам об осторожности в период гона лосей

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Татарстане начался гон лосей, а в это время самцы диких копытных особенно активны. Жителям республики, особенно водителям и грибникам, стоит проявлять особенную бдительность, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

В брачный период самцы лося вступают в поединки друг с другом, издают громкий рев, выносятся на дороги, стремясь догнать самок, напоминают в ведомстве.

Поэтому грибникам и другим любителям прогулок на природе не стоит приближаться к замеченному копытному. Необходимо дать лосю возможность спокойно уйти в лес или перейти дорогу.

В свою очередь водителям следует «соблюдать скоростной режим, внимательно относиться к предупреждающим знакам о возможном выходе животных на трассу и быть крайне осторожными при планировании поездок». Особенно это относится к темному времени суток, на которое приходится более 80% столкновений с дикими животными.

При встрече с копытным на трассе или в стороне от дороги в комитете рекомендуют по возможности пропустить лося, так как неизвестно, как именно он себя поведет.

Если же водитель сбил сам или нашел на дороге раненое или погибшее дикое животное, то ему надо незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренной службы 112.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал о судьбе лося, бегавшего по центру Набережных Челнов.