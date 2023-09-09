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К трассе М7 в Мамадышском районе Татарстана выбежал медведь
В Мамадышском районе РТ к трассе М7 «Волга» выбежал медведь. Ехавшие мимо очевидцы сняли этот эпизод на видео, сегодня оно появилось в социальных сетях и Telegram-каналах.
Автомобиль напугал стоявшего у дороги хищника (судя по видеоролику, сравнительно небольших размеров), и он поспешил удалиться обратно в лес.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что очевидцы засняли на видео медведя в районе Борового Матюшина под Казанью. Инцидент произошел в конце мая этого года.
«Если увидели медведя, то ни в коем случае нельзя привлекать его внимание, в контакт не вступать», — посоветовал тогда начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков в разговоре с агентством.
Видео: t.me/kazanvkp/.
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