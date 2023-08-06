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Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал о судьбе лося, бегавшего по центру Челнов
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Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам
Лось, которого накануне засняли на видео в центре Набережных Челнов, не пострадал. Животное поймали и выпустили в естественную среду обитания, рассказали «Татар-информу» в Госкомитете Татарстана по биоресурсам.
«С ним все хорошо. Его выпустили в естественную среду обитания», – сообщили в ведомстве.
Напомним, что испуганное животное бегало по центру города, подошло к крупному торговому центру и упало, поскользнувшись на мокром асфальте.
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