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Общество 6 августа 2023 16:23

Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал о судьбе лося, бегавшего по центру Челнов

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Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал о судьбе лося, бегавшего по центру Челнов
Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Лось, которого накануне засняли на видео в центре Набережных Челнов, не пострадал. Животное поймали и выпустили в естественную среду обитания, рассказали «Татар-информу» в Госкомитете Татарстана по биоресурсам.

«С ним все хорошо. Его выпустили в естественную среду обитания», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что испуганное животное бегало по центру города, подошло к крупному торговому центру и упало, поскользнувшись на мокром асфальте.

#лось #Набережные Челны #минсельхозпрод рт
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