В Татарстане напомнили о мерах поддержки семей бойцов СВО с детьми

Фото предоставлено Риммой Афзаловой

Руководитель клиентской службы отделения Соцфонда России по РТ в Муслюмовском районе Фарида Ганиева напомнила о мерах поддержки участников спецоперации.

Военнослужащим, имеющим удостоверение «Ветеран боевых действий», назначается ежемесячная денежная выплата в размере более 4,1 тыс. рублей. Выплата назначается беззаявительно, на основании сведений, поступивших в Соцфонд из Минобороны.

По линии Соцфонда России участникам спецоперации, мобилизованным, добровольцам и контрактникам, назначается ряд и других выплат.

«Фондом оказывается помощь семьям участников специальной военной операции. Одна из этих мер — единовременное пособие беременной жене мобилизованного военнослужащего. Право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по мобилизации, проживающая в Российской Федерации, срок беременности которой составляет не менее 180 дней. Обратиться за пособием нужно не позднее 6 месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по мобилизации», — отмечает Ганиева.

Пособие назначается по месту жительства жены военнослужащего. В 2024 году размер единовременного пособия беременным женам мобилизованных военнослужащих составляет почти 39 тыс. рублей.

Ежемесячное пособие выплачивается и семьям мобилизованных военнослужащих, где воспитывается ребенок в возрасте до 3-х лет. Выплату могут получать мать ребенка, его опекун или другой родственник, если мать ребенка по каким-либо причинам не может воспитывать ребенка. Пособие назначается по месту постоянного жительства ребенка. Размер ежемесячного пособия на детей мобилизованных в 2024 году равен 16,7 тыс. рублей на каждого ребенка.

Кроме того, семьи могут претендовать на ежемесячное единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Право на обращение за назначением ежемесячного пособия предоставлено семьям, ожидающим рождения ребенка, а также имеющим детей в возрасте до 17 лет.

«Для мобилизованных граждан установлен упрощенный порядок назначения пособий — без учета дохода мобилизованного. Пособия семье мобилизованного назначаются на шесть месяцев при первичном обращении на основании справки из военкомата. При продлении выплат на следующие шесть месяцев справка уже не потребуется. Социальный фонд запросит необходимые данные самостоятельно», — подчеркивает спикер.

Фото предоставлено Риммой Афзаловой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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