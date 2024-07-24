1,5 млн рублей, экипировка и поддержка: все льготы и выплаты контрактникам в Татарстане

Единовременные денежные выплаты контрактникам в Татарстане

При заключении контракта единовременная денежная выплата составляет до 1,5 млн рублей:

от Республики Татарстан – 1,05 млн рублей;

от Министерства обороны РФ – 195 тыс. рублей;

от муниципалитетов – до 300 тыс. рублей.

Денежное довольствие

Минимальное денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц в зависимости от звания и выслуги лет.

Дополнительные выплаты участникам СВО

8 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий

50 тыс. рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов

100 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий на бронемашинах

200 тыс. рублей – за уничтожение вертолета

300 тыс. рублей – за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка-У»

500 тыс. рублей – за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger

1 млн рублей – за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS.

Кто может заключить контракт в Татарстане

Заключить контракт в Татарстане могут жители любых регионов РФ, а также иностранные граждане, которым при необходимости окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.

Требования для прохождения службы

Возраст от 18 лет (поступить на контрактную службу можно после достижения совершеннолетия).

Категория здоровья А, Б, В (отсутствие заболеваний, связанных с вирусом иммунодефицита человека).

Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

Социальные льготы и гарантии для военнослужащих

Статус ветерана боевых действий (соответствующие льготы, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию).

Военная пенсия (право оформления военной пенсии через 20 лет службы).

Страхование жизни и здоровья (бесплатное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета).

Лечение в медицинских учреждениях (бесплатное обследование, реабилитация и санаторно-курортное лечение. Скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи).

Бесплатная психологическая помочь (круглосуточно по телефону (843)277-00-00, очно в подразделениях центра «Доверие» в Казани).

Отсрочка по платежам за аренду имущества (на срок мобилизации и дополнительно 90 дней̆, в случае лечения срок может быть продлен).

Оплачиваемый отпуск (двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, а также дополнительный̆ отпуск 15 суток ежегодно).

Накопительно-ипотечная система (возможность приобрести жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему через 3 года службы).

Кредитные и налоговые каникулы (срок кредитных каникул равен сроку службы плюс 30 дополнительных дней̆ после окончания службы).

Возможность получения бесплатного образования в средне-специальных учебных заведениях и вузах.

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Социальные льготы и гарантии для семей военнослужащих

Льготы на образование детей (место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и так далее).

Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний)

Бесплатный проезд на транспорте (льгота предоставляется детям от 8 до 18 лет (включительно) на все виды общественного транспорта - трамвай, троллейбус, автобус, метро).

Бесплатный отдых для детей в лагерях.

Подарки новорожденным (подарочные комплекты детских принадлежностей̆ всем семьям с новорожденными).

Путевки в организации отдыха (один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет.

Бесплатная юридическая помощь (правовое консультирование, составление заявлений, и других правовых документов). Подробнее на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан.

В Татарстане выдается специальная карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Подробнее о выплатах и льготах на сайте центра «Батыр» и портале «Забота о своих».