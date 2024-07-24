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1,5 млн рублей, экипировка и поддержка: все льготы и выплаты контрактникам в Татарстане
В республике одна из самых высоких единовременных выплат в России для контрактников. После подписания контракта военнослужащий получает до 1,5 млн рублей единовременно. Также его полностью обеспечивают экипировкой. Рассказываем обо всех выплатах и льготах, которые положены участникам СВО в Татарстане.
Единовременные денежные выплаты контрактникам в Татарстане
При заключении контракта единовременная денежная выплата составляет до 1,5 млн рублей:
- от Республики Татарстан – 1,05 млн рублей;
- от Министерства обороны РФ – 195 тыс. рублей;
- от муниципалитетов – до 300 тыс. рублей.
Денежное довольствие
Минимальное денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц в зависимости от звания и выслуги лет.
Дополнительные выплаты участникам СВО
- 8 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий
- 50 тыс. рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов
- 100 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий на бронемашинах
- 200 тыс. рублей – за уничтожение вертолета
- 300 тыс. рублей – за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка-У»
- 500 тыс. рублей – за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger
- 1 млн рублей – за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS.
Кто может заключить контракт в Татарстане
Заключить контракт в Татарстане могут жители любых регионов РФ, а также иностранные граждане, которым при необходимости окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.
Требования для прохождения службы
- Возраст от 18 лет (поступить на контрактную службу можно после достижения совершеннолетия).
- Категория здоровья А, Б, В (отсутствие заболеваний, связанных с вирусом иммунодефицита человека).
Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.
Социальные льготы и гарантии для военнослужащих
- Статус ветерана боевых действий (соответствующие льготы, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию).
- Военная пенсия (право оформления военной пенсии через 20 лет службы).
- Страхование жизни и здоровья (бесплатное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета).
- Лечение в медицинских учреждениях (бесплатное обследование, реабилитация и санаторно-курортное лечение. Скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи).
- Бесплатная психологическая помочь (круглосуточно по телефону (843)277-00-00, очно в подразделениях центра «Доверие» в Казани).
- Отсрочка по платежам за аренду имущества (на срок мобилизации и дополнительно 90 дней̆, в случае лечения срок может быть продлен).
- Оплачиваемый отпуск (двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, а также дополнительный̆ отпуск 15 суток ежегодно).
- Накопительно-ипотечная система (возможность приобрести жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему через 3 года службы).
- Кредитные и налоговые каникулы (срок кредитных каникул равен сроку службы плюс 30 дополнительных дней̆ после окончания службы).
- Возможность получения бесплатного образования в средне-специальных учебных заведениях и вузах.
За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.
Социальные льготы и гарантии для семей военнослужащих
- Льготы на образование детей (место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и так далее).
- Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний)
- Бесплатный проезд на транспорте (льгота предоставляется детям от 8 до 18 лет (включительно) на все виды общественного транспорта - трамвай, троллейбус, автобус, метро).
- Бесплатный отдых для детей в лагерях.
- Подарки новорожденным (подарочные комплекты детских принадлежностей̆ всем семьям с новорожденными).
- Путевки в организации отдыха (один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет.
- Бесплатная юридическая помощь (правовое консультирование, составление заявлений, и других правовых документов). Подробнее на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан.
В Татарстане выдается специальная карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.
Подробнее о выплатах и льготах на сайте центра «Батыр» и портале «Забота о своих».
Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.
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