В Татарстане намолочен первый миллион тонн зерна

В Татарстане намолочен 1-й миллион тонн зерна. Средняя урожайность по 43 районам, в которых ведется уборочная кампания, составляет 31,7 центнера с гектара. Об этом сообщает Минсельхозпрод республики.

Только за 7 августа в Татарстане было намолочено свыше 114 тысяч тонн зерновых.

В министерстве отметили, что урожайность по районам и хозяйствам разнится. Так, в ряде хозяйств Тетюшского района показатель превышает 48 центнеров с гектара, а еще в трех районах — Мензелинском, Аксубаевском и Заинском — более 39 центнеров с гектара.

2 августа, по данным Раиса Татарстана Рустама Минниханова, уборочные работы были проведены на 212 тысячах гектаров, собрано более 676 тысяч тонн хлеба. Ранее руководитель республики поручил повысить эффективность работ и завершить кампанию в срок, учитывая дождливую погоду.