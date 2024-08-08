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В Татарстане намолочен первый миллион тонн зерна
В Татарстане намолочен 1-й миллион тонн зерна. Средняя урожайность по 43 районам, в которых ведется уборочная кампания, составляет 31,7 центнера с гектара. Об этом сообщает Минсельхозпрод республики.
Только за 7 августа в Татарстане было намолочено свыше 114 тысяч тонн зерновых.
В министерстве отметили, что урожайность по районам и хозяйствам разнится. Так, в ряде хозяйств Тетюшского района показатель превышает 48 центнеров с гектара, а еще в трех районах — Мензелинском, Аксубаевском и Заинском — более 39 центнеров с гектара.
2 августа, по данным Раиса Татарстана Рустама Минниханова, уборочные работы были проведены на 212 тысячах гектаров, собрано более 676 тысяч тонн хлеба. Ранее руководитель республики поручил повысить эффективность работ и завершить кампанию в срок, учитывая дождливую погоду.
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