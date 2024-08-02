Минниханов: В Татарстане намолочено более 676 тысяч тонн зерна

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В Татарстане обмолочено 212 тысяч гектаров зерновых, собрано свыше 676 тысяч тонн хлеба, написал в своем телеграм-канале Раис РТ Рустам Минниханов.

Он отметил, что аграриям республики удалось вырастить хороший урожай. Теперь перед ними стоит новая серьезная задача — провести уборочную кампанию во всех 43 районах. Работа осложняется непогодой — в последнее время в регионе отмечаются дожди.

«Игенчеләргә август аенда яхшы һава торышы һәм авыр эшләрендә зур уңышлар телим! (Желаю земледельцам хорошей погоды в августе и больших успехов в их нелегком труде!)» — заявил руководитель республики.