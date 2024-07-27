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Минниханов поручил провести уборочную в срок: «Каждый погожий день на счету»
Уборочная кампания в Татарстане должна быть проведена в установленные сроки. Для этого важно обеспечить необходимое количество квалифицированных механизаторов, комбайны, настройка парка техники и сушильных комплексов на такой режим работы, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Он напомнил, что сейчас ведется уборка зерновых культур на площади более 1,3 миллиона гектаров, а также 482 тысяч гектаров масличных культур. Из них озимые занимают площадь в 500 тысяч гектаров.
«В последние дни сложилась дождливая погода, и каждый погожий день на счету. Важно провести все работы в установленные сроки и с соблюдением технологий», — подчеркнул Рустам Минниханов.
Также на совещании он поднял вопрос заготовки кормов для животноводства. Минсельхозпроду РТ и главам районов поручено держать вопрос на контроле и при необходимости привлекать ресурсы для оперативного завершения уборочных работ.
«Для обеспечения поголовья скота в общественном секторе и частных подворьях требуется заложить не менее полутора объемов годового запаса кормов. Это 40 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову. Пока у нас 16,3 ц.к.ед», — обратил внимание Раис РТ.
В субботнем совещании в режиме ВКС принимали участие все районы Татарстана, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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