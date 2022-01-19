В Татарстане православные празднуют Крещение Господне

19 января во всех православных храмах Татарстана проходят крещенские богослужения. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл сегодня служит Божественную Литургию в Богоявленском Храме села Каипы Лаишевского района Татарстана.

Фото: Елена Симакова/ ИА «Татар-информ»

Служба завершится около 10 часов, сразу после нее начнется Великое водоосвящение. Для верующих откроется иордань, организованная на местном роднике.

Сегодня православные всего мира отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Неотъемлемой традицией этого дня является купание в проруби – это служит напоминанием о том, как крестился Иисус Христос.

Вечером 18 января в Крещенский сочельник митрополит Кирилл совершил вечерню и Литургию святителя Василия Великого в храме Богоявления Господня в селе Исаково Зеленодольского района Татарстана.

Затем под пение тропаря «Глас Господень на водах...» архипастырь вынес из алтаря на середину храма крест и состоялось великое освящение воды. Владыка Кирилл окропил всех молящихся агиасмой.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Вчера же митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил всенощное бдение в соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря.

Накануне Крещения митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл дал эксклюзивное интервью ИА «Татар-информ», в котором поздравил всех с праздником и пожелал доброго здоровья и Божьей помощи во всех трудах. Правящий архиерей рассказал, что тоже окунется в иордань в это Крещение.

В Татарстане для крещенских купаний организованы 115 купелей, у каждой дежурят сотрудники МЧС и медики.