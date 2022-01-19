В Татарстане православные празднуют Крещение Господне
19 января во всех православных храмах Татарстана проходят крещенские богослужения. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл сегодня служит Божественную Литургию в Богоявленском Храме села Каипы Лаишевского района Татарстана.
Служба завершится около 10 часов, сразу после нее начнется Великое водоосвящение. Для верующих откроется иордань, организованная на местном роднике.
Сегодня православные всего мира отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Неотъемлемой традицией этого дня является купание в проруби – это служит напоминанием о том, как крестился Иисус Христос.
Вечером 18 января в Крещенский сочельник митрополит Кирилл совершил вечерню и Литургию святителя Василия Великого в храме Богоявления Господня в селе Исаково Зеленодольского района Татарстана.
Затем под пение тропаря «Глас Господень на водах...» архипастырь вынес из алтаря на середину храма крест и состоялось великое освящение воды. Владыка Кирилл окропил всех молящихся агиасмой.
Вчера же митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил всенощное бдение в соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря.
Накануне Крещения митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл дал эксклюзивное интервью ИА «Татар-информ», в котором поздравил всех с праздником и пожелал доброго здоровья и Божьей помощи во всех трудах. Правящий архиерей рассказал, что тоже окунется в иордань в это Крещение.
В Татарстане для крещенских купаний организованы 115 купелей, у каждой дежурят сотрудники МЧС и медики.