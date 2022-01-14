МЧС назвало список купелей в Татарстане, где можно будет окунуться на Крещение

Все места, где будут проводиться крещенские купания в республике, будут осмотрены сотрудниками МЧС. Они же вместе с полицейскими, медиками и инспекторами ГИМС будут обеспечивать безопасность людей. Кроме того, в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что необходимо соблюдать дистанцию от 1,5 до 2 метров в очереди около иордани.

Кроме того, в МЧС предоставили список мест, где будут организованы крещенские купания. Жители Казани могут окунуться на Крещение на берегу Волги у Никольской церкви в поселке Красная Горка, а также на озере Верхний Кабан: около дома по улице Борисовской, 54 в поселке Борисково или около кафе «Сокол» на 8-й Давликеевской в поселке Мирный.

Челнинцы могут посетить купели на открытом водоеме в реке Мелекеске на Набережночелнинском проспекте, 3, на городском пляже на Раскольникова или на роднике Свято-Вознесенского Архиерейского подворья.

На Крещение запрещается купаться без представителей спецслужб и медиков, а также нырять в воду со льда. Детям нельзя окунаться без присмотра взрослых. Не приводите с собой собак и других животных, не загрязняйте купель и не подъезжайте к ней на машине. Запрещается окунаться в пьяном состоянии.

Перед купанием в проруби разогрейте тело: сделайте разминку, пробежку. К купели подходите медленно в удобной, нескользкой обуви, которую потом можно будет легко снять.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову. Старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте. Находитесь в проруби не более минуты. Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения. В конце разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, после чего выпейте горячий чай.

Вам противопоказано купание в проруби, если у вас есть заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной, эндокринной системы, заболевания органов зрения, дыхания, носоглотки, отиты, а также заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.