«Здесь все по-доброму, по-добрососедски»: митрополит Кирилл о первом годе в Татарстане
В чем уникальность Татарстана и чем он выгодно отличается от других регионов России? Что появилось в воссозданном Казанском соборе по настоянию митрополита Кирилла и как пандемия сказалась на прихожанах? Накануне Крещения Господня, которое православные всего мира празднуют 19 января, правящий архиерей дал ИА «Татар-информ» эксклюзивное интервью.
Освящение Казанского собора стало знаковым событием 2021 года
– Прошло чуть больше года с того момента, как вы возглавили Татарстанскую митрополию. Каким был этот год для митрополии и для вас лично?
– Каким был год? Благодатным, я бы сказал! В ушедшем году произошло знаковое событие, о котором все уже говорили, но, думаю, нам не грех повториться. Восстановление Казанского собора на месте явления иконы Божией Матери, освящение его Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом было самым главным событием ушедшего года. И весь год проходил под этим знаком.
Поэтому для нас, конечно, очень радостно, благодатно – благодарим Бога, благодарим добрых людей, руководство Республики Татарстан, которое приняло такое судьбоносное решение по этому святому месту для многих людей.
Вы, наверное, знаете, что в свое время 70% дохода города Казани составлялось от паломников, которые приходили к Казанской иконе Божией Матери. Сейчас, конечно, все поменялось, но все равно люди идут и идут, и это очень трогательно. И это еще раз напоминает о том, что, несмотря на долгие годы безбожия, уничтожения своей памяти – исторической, сердечной, национальной, религиозной, – у людей возвращается осознание и приход в Казанский собор для них – это не просто любопытство, а это именно внутреннее желание прийти и помолиться у чудотворного образа Пресвятой Богородицы.
– Как проходил процесс завершения воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери, что называется, изнутри? Все ли удалось сделать именно так, как задумывалось вашим предшественником владыкой Феофаном и большой командой, которая работала над этим проектом» на старте?
– Знаю, что мнения относительно воссоздания тех или иных деталей собора озвучивались самые разные, но что касается храма в целом, думаю, что он вышел даже в какой-то степени лучше, чем был до уничтожения. Потому что не сравнить строительные материалы – те, что были 200 лет назад, с теми, что есть сейчас, они сильно отличаются.
Когда я приехал, меня крайне поразило то, что пол в соборе отлит вновь таким, какой он был изначально. Я думал тогда: понимаю, что мы восстанавливаем собор, но на дворе 21-й век – стоять на чугунных плитах сегодня довольно непросто и можно было бы сделать совершенно другой пол, но вот приняли такое решение.
И вот через какое-то время приехала группа гостей, это было в прошлом году, и один человек из этой группы – он именитый искусствовед – едва сдержал слезы. Говорит: «Знаете, я столько видел восстановленных храмов, но чтобы восстановить с такой достоверностью, как это сделано в Казани! Пол на меня произвел поразительное впечатление, я умиляюсь, я восторгаюсь организаторами и всем в целом!»
Ну и насколько сейчас мы можем судить, то нормально там можно стоять и молиться.
Рад, что в криптовой части Казанского собора нам удалось организовать уголок, посвященный памяти владыки Феофана, как об инициаторе строительства собора, том человеке, который много сделал для его возрождения.
– Вырос ли поток прихожан и туристов после освящения и открытия воссозданного собора?
– По прихожанам трудно судить. Когда я пришел, службы шли в Крестовоздвиженском – соседнем храме. Конечно, пандемия отрицательно сказалась на количестве прихожан. Но что касается туристов и паломников – поток неиссякаемый.
Перед чудотворным образом могут служить представители любого прихода, даже из другого региона
– Перед чудотворным образом Божией Матери каждый день служат представители духовенства разных приходов республики – это давняя традиция или ваше нововведение?
– Такова традиция наших богомольцев. На протяжении многих лет, например, у мощей Преподобного Сергия Радонежского молебны служатся в течение всего дня. Также и в других местах, где есть почитаемые святыни – святые иконы или святые мощи.
Мы определили, что в 12 часов дня каждый день мы совершаем молебен перед Казанской иконой Божией Матери. В будние дни приезжают священники с прихожанами из других приходов, а в праздничные, воскресные дни мы служим сами, чтобы священнослужители в приходах оставались на своих местах.
В 12 часов ежедневно, кроме дней больших праздников, когда Литургия длится дольше и заканчивается позже полудня, служится молебен перед чудотворным образом.
Мы изначально предложили всем приходам, настоятелям: «Договаривайтесь, приезжайте, вы можете в любой день со своим приходом, со своим хором, со своими прихожанами приехать и сами здесь совершить богослужение». Многие этим воспользовались – неоднократно приезжало духовенство из Набережных Челнов, сами служили, из Елабуги, Нижнекамска, Чистополя, из других городов.
Это ведь собор не только Казанского монастыря или города Казани, это ведь храм для всех. И есть такая возможность – пожалуйста, приезжайте. Даже если из других епархий кто-то пожелает приехать – пожалуйста. У нас были такие просьбы из соседних епархий, они приезжали, служили.
– Татарстан – необычный регион, поскольку в нем в мире и согласии существуют различные конфессии. Как в ваш первый год в Татарстане выстраивались отношения с главами других конфессий?
– Меня сразу все окружили вниманием и заботой. Мы сразу познакомились. Я приехал в декабре, и сразу же было собрание, которое возглавлял Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Мы одновременно познакомились и с муфтием Камилем хазратом Самигуллиным, и с руководителем старообрядческой общины владыкой Ефимием, и с настоятелем римско-католического прихода отцом Андреем, и с главным раввином Ицхаком Гореликом. Мероприятий потом было достаточно много, на которых мы пересекались и общались.
Общение между нами, представителями разных конфессий, идет свободно и спокойно, никто никого ни к чему не обязывает. Все чтут свои традиции и уважают традиции соседей. В воскресенье, к примеру, у нас был Рождественский концерт в Казани, с нами был Камиль хазрат, мы вместе поздравили людей. А в прошлом году, по приглашению нашего муфтия, я присутствовал на ифтаре. Мы общаемся друг с другом – и официально, и неформально.
Татарстан чем отличается от других регионов, например? Здесь нет ярко выраженных миграционных процессов. В большинстве субъектов Российской Федерации представители Ислама – приезжие, они входят в несколько иное пространство. А здесь за несколько сотен лет уже сложились свои устои, налажены определенные отношения.
Случаются в них и шероховатости, как, например, недавний инцидент в Актанышском районе, но это исключение. Слава Богу, подобных исключительных случаев не много. Здесь, в Татарстане, все очень по-доброму, по-добрососедски и доброжелательно.
Происшедшее в Актанышском районе – случай частный
– Верно ли, на ваш взгляд, мнение о том, что идеологи различных беспорядков (политических ли, криминальных ли) не имеют отношения ни к какой религии вообще, поскольку их цель чаще всего – разрушить устоявшийся мир?
– Те, кто наводит смуту, они как раз считают, что делают это ради нас или ради религии. Как только это произошло в Актанышском районе, мы сразу сделали заявление. В нем говорилось, что этот случай – частный и он не отражает той государственной линии Правительства Республики Татарстан по отношению ко всем народам и конфессиям, которые проживают на этой территории.
Мы считаем, что этому должны быть даны соответствующие оценки правоохранительных органов и органов власти. Такие ситуации нужно пресекать в корне. Жесткое реагирование будет тем средством, охлаждающим горячий пыл тех людей, которые хотят ситуацию перетянуть в какую-либо сторону.
Это печально, но возможно, что такие случаи могут повторяться, люди радикальных взглядов есть с любой стороны. И мы всегда должны реагировать, если кто-то из наших общин позволит себе сделать то, чего делать не должен.
У нас сегодня твердая линия на добрососедство между всеми группами населения, тем более в религиозном смысле никто никогда не нагнетает у нас обстановку.
Мы с муфтием сделали совместное заявление. Дело в том, что у нас существуют добрые отношения, естественно, что каким-то крайне настроенным людям они могут совершенно не нравиться, поэтому мы стремимся делать так, чтобы таких вещей не происходило.
«Каков поп – таков и приход»
– Вы бываете в разных приходах митрополии, служите там в престольные праздники, много общаетесь с прихожанами. Какое впечатление у вас от прихожан митрополии? Много ли среди них молодежи?
– Все везде по-разному. Как говорят, каков поп, таков приход. В каких-то приходах есть молодежь, в каких-то – нет. Иногда приходишь, там одни бабушки, даже дедушек нет. А в каких-то приходах, где священник занимает более живую позицию, к нему приезжают люди, он собирает людей.
С одной стороны, хотелось, чтобы молодежь была более привержена своим традициям – как национальным, так и религиозным. А с другой стороны, они же молодые и неопытные люди, их должно немножко побросать из стороны в сторону, чтобы потом твердо встали на твредый фундамент.
Недавно читал некий анализ – молодежь до 25 лет относится к церкви, ко всему тому, что с этим связано, в основном либо негативно, либо нейтрально. К 35 годам они уже начинают меняться постепенно. В это время они создают семьи, у них уже появляется внутренняя потребность в стабильности, они хотят ее найти, и хорошо, если они ее находят там, где ее находили их предки – бабушки-дедушки, прабабушки-прадедушки и т.д. А когда человек более взрослым становится, то его отношение к религии уже более глубоко формируется.
Мы переживаем, что сегодня наши дети ушли в интернет – найти там зерно истинной чистоты очень сложно. Но через какое-то время они ведь выйдут оттуда, должны выйти. И здесь большая доля ответственности на родителях, потому что интернет сегодня – это как у нас в свое время была «улица». И родительское воспитание, авторитет родителей должны быть очень сильными, чтобы, выйдя с «улицы», они возвращались в нормальный теплый доброжелательный дом.
– Есть ли планы в свете вышесказанного вами по строительству в Татарстане православных школ и детских садов?
– Есть, конечно. Вопрос в том, что строительство новых зданий требует больших средств. Кроме того, для этого нужны неравнодушные люди, которые бы в этом деле участвовали.
Вот они нашлись, к примеру, и нам руководство республики помогло сделать хорошую православную гимназию и хороший православный детский сад в Казани. Верю, что Господь будет и впредь посылать добрых людей, которые помогут построить православные школы и детские сады в других городах.
Но сегодня наши желания не совпадают с нашими возможностями. В Набережных Челнах вон строится гимназия. Строится-строится, кто-то помогает по чуть-чуть, но не знаю, увидим ли мы ее при своей жизни. Все идет достаточно медленно, мы собираем средства, вкладываем в строительство этой гимназии и добрые люди эпизодически участвуют, но это достаточно длительный процесс, к сожалению.
«Наши планы – жить и благодарить Бога за жизнь и мирное небо»
– Какие планы у вас на этот год?
– Наши планы – жить и благодарить Бога за то, что он дает нам сегодня жизнь, за то, что мы живем под мирным небом. Очень хочется надеяться, что так и будет продолжаться, потому что сами видим, как становится очень напряженно.
Главное, что у нас внутри какая-то озлобленность, раздраженность – они стали превалировать над многими добрыми чувствами.
Нет, добрых людей много! К примеру, недавно один наш друг – Азат Гайнутдинов (генеральный директор АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации». – Ред.) открыл в Казани и Набережных Челнах новые пункты помощи бездомным. На днях в Альметьевске мы открыли склад гуманитарной помощи. То есть, люди-то добрые есть, но общая атмосфера какой-то нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне – она, конечно, очень сильно сегодня влияет на внутреннее состояние людей. Поэтому надо, конечно, чтобы мы нашли для себя некий фундамент.
Человек религиозный, человек, который жизнь свою связывает с Богом, он более уверен в завтрашнем дне. У него несколько другая философия жизни, другими глазами он смотрит на окружающий мир при всех этих сложностях и суете. Хотелось бы, чтобы у нас сохранилось некое понимание ответственности за происходящее и чтобы мы были друг к другу гораздо более терпеливыми, чем есть на сегодняшний день.
Сегодня при наличии интернета ситуация такова, что человек обидит кого-то, в Хабаровске, например, условно, а через секунду все становится известно везде и это сразу вызывает какую-то ответную реакцию. Поэтому мы просто обязаны отвечать и за свои слова, и за свои поступки, к этому нужно нам всем привыкнуть.
Возвращаясь к разговору о Республике Татарстан, очень важно, что здесь целенаправленно ведется линия на сохранение национальных традиций, не только русских и татарских, всех, кто живет на территории республики: и удмуртской общины, и марийской общины, и кряшенской общины, и чувашской общины. Такое бы стремление для всех руководителей в стране, чтобы так же поддерживали своих – по-взрослому, по-настоящему. Этого нам сегодня в регионах России не хватает.
Давно я не видел, чтобы глава региона приезжал, как наш Президент Татарстана приезжает на все национальные праздники – чувашские, марийские, мордовские, русские, другие. Одинаково ко всем относится и старается, чтобы всем людям у нас здесь жилось комфортно.
Крещенские купания в Татарстане не отменили
– В минувшую субботу на традиционном совещании Президент РТ дал распоряжение обстоятельно подготовиться к празднованиям Крещения в Татарстане. Как идет подготовка?
– На фоне последних новостей из разных регионов о том, что там запрещают крещенские купания, у нас прекрасно понимают, что это очень хрупкое состояние, его нужно поддерживать и опекать.
У нас была комиссия совместно с городскими властями, проезжали все места купания и одну купель решили закрыть, рядом с храмом-памятником на Казанке – там воды нет, все обмелело, невозможно организовать купель. Это единственное, чего в этом году не будет, в остальных местах все делается.
(К слову, в Татарстане в этом году для крещенских купаний организованы 115 купелей. – Ред.)
Поэтому хочется сказать, у нас все слава Богу, а тем, кто чем-то недоволен, хочется сказать – надо выехать за территорию республики и посмотреть, как в других местах живется. Мы должны Бога благодарить за ту жизнь, которую сегодня мы имеем. Всегда хочется лучшего, но, как говорится, лучшее – враг хорошего.
– А вы окунаетесь в иордань на Крещение?
– Конечно, окунаюсь, но не хочу делать это прилюдно. Мне нужен уголок, чтобы окунуться. Я нашел такое уединенное место и думаю, что в этом году приеду туда и окунусь.
– Что бы вы хотели сказать православным, представителям других конфессий, нерелигиозным людям в праздник Крещения?
– Я поздравляю всех! Это наше большое достояние, что мы имеем такую огромную широкую культуру нашей жизни, в том числе и наши праздники, которые органично вошли в эту жизнь. Люди любят эти праздники. И вот мы с вами говорили про молодежь – они могут часто в храм не ходить, но крестики носят, на Крещение купаются и считают себя сопричастными этому празднику.
Желаю всем нам с вами доброго здоровья, Божьей помощи во всех трудах. В жизни желаю, чтобы мы всегда ценили то, что имеем, и благодарили Бога за каждый прожитый день.