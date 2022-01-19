«Здесь все по-доброму, по-добрососедски»: митрополит Кирилл о первом годе в Татарстане

В чем уникальность Татарстана и чем он выгодно отличается от других регионов России? Что появилось в воссозданном Казанском соборе по настоянию митрополита Кирилла и как пандемия сказалась на прихожанах? Накануне Крещения Господня, которое православные всего мира празднуют 19 января, правящий архиерей дал ИА «Татар-информ» эксклюзивное интервью.

Митрополит Кирилл: «В Татарстане целенаправленно ведется линия на сохранение национальных традиций, не только татарских, всех, кто живет на территории республики»

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Освящение Казанского собора стало знаковым событием 2021 года

– Прошло чуть больше года с того момента, как вы возглавили Татарстанскую митрополию. Каким был этот год для митрополии и для вас лично?

– Каким был год? Благодатным, я бы сказал! В ушедшем году произошло знаковое событие, о котором все уже говорили, но, думаю, нам не грех повториться. Восстановление Казанского собора на месте явления иконы Божией Матери, освящение его Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом было самым главным событием ушедшего года. И весь год проходил под этим знаком.

Поэтому для нас, конечно, очень радостно, благодатно – благодарим Бога, благодарим добрых людей, руководство Республики Татарстан, которое приняло такое судьбоносное решение по этому святому месту для многих людей.

Вы, наверное, знаете, что в свое время 70% дохода города Казани составлялось от паломников, которые приходили к Казанской иконе Божией Матери. Сейчас, конечно, все поменялось, но все равно люди идут и идут, и это очень трогательно. И это еще раз напоминает о том, что, несмотря на долгие годы безбожия, уничтожения своей памяти – исторической, сердечной, национальной, религиозной, – у людей возвращается осознание и приход в Казанский собор для них – это не просто любопытство, а это именно внутреннее желание прийти и помолиться у чудотворного образа Пресвятой Богородицы.

– Как проходил процесс завершения воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери, что называется, изнутри? Все ли удалось сделать именно так, как задумывалось вашим предшественником владыкой Феофаном и большой командой, которая работала над этим проектом» на старте?

– Знаю, что мнения относительно воссоздания тех или иных деталей собора озвучивались самые разные, но что касается храма в целом, думаю, что он вышел даже в какой-то степени лучше, чем был до уничтожения. Потому что не сравнить строительные материалы – те, что были 200 лет назад, с теми, что есть сейчас, они сильно отличаются.

«Владыка Феофан иногда довольно жестко выражал свою точку зрения по тем или иным вопросам» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Когда я приехал, меня крайне поразило то, что пол в соборе отлит вновь таким, какой он был изначально. Я думал тогда: понимаю, что мы восстанавливаем собор, но на дворе 21-й век – стоять на чугунных плитах сегодня довольно непросто и можно было бы сделать совершенно другой пол, но вот приняли такое решение.

И вот через какое-то время приехала группа гостей, это было в прошлом году, и один человек из этой группы – он именитый искусствовед – едва сдержал слезы. Говорит: «Знаете, я столько видел восстановленных храмов, но чтобы восстановить с такой достоверностью, как это сделано в Казани! Пол на меня произвел поразительное впечатление, я умиляюсь, я восторгаюсь организаторами и всем в целом!»

Ну и насколько сейчас мы можем судить, то нормально там можно стоять и молиться.

Рад, что в криптовой части Казанского собора нам удалось организовать уголок, посвященный памяти владыки Феофана, как об инициаторе строительства собора, том человеке, который много сделал для его возрождения.

«Меня крайне поразило то, что пол в соборе отлит вновь таким, какой он был изначально» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– Вырос ли поток прихожан и туристов после освящения и открытия воссозданного собора?

– По прихожанам трудно судить. Когда я пришел, службы шли в Крестовоздвиженском – соседнем храме. Конечно, пандемия отрицательно сказалась на количестве прихожан. Но что касается туристов и паломников – поток неиссякаемый.

Перед чудотворным образом могут служить представители любого прихода, даже из другого региона

– Перед чудотворным образом Божией Матери каждый день служат представители духовенства разных приходов республики – это давняя традиция или ваше нововведение?

– Такова традиция наших богомольцев. На протяжении многих лет, например, у мощей Преподобного Сергия Радонежского молебны служатся в течение всего дня. Также и в других местах, где есть почитаемые святыни – святые иконы или святые мощи.

Мы определили, что в 12 часов дня каждый день мы совершаем молебен перед Казанской иконой Божией Матери. В будние дни приезжают священники с прихожанами из других приходов, а в праздничные, воскресные дни мы служим сами, чтобы священнослужители в приходах оставались на своих местах.

«Мы определили, что в 12 часов дня каждый день мы совершаем молебен перед Казанской иконой Божией Матери» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В 12 часов ежедневно, кроме дней больших праздников, когда Литургия длится дольше и заканчивается позже полудня, служится молебен перед чудотворным образом.

Мы изначально предложили всем приходам, настоятелям: «Договаривайтесь, приезжайте, вы можете в любой день со своим приходом, со своим хором, со своими прихожанами приехать и сами здесь совершить богослужение». Многие этим воспользовались – неоднократно приезжало духовенство из Набережных Челнов, сами служили, из Елабуги, Нижнекамска, Чистополя, из других городов.

Это ведь собор не только Казанского монастыря или города Казани, это ведь храм для всех. И есть такая возможность – пожалуйста, приезжайте. Даже если из других епархий кто-то пожелает приехать – пожалуйста. У нас были такие просьбы из соседних епархий, они приезжали, служили.

– Татарстан – необычный регион, поскольку в нем в мире и согласии существуют различные конфессии. Как в ваш первый год в Татарстане выстраивались отношения с главами других конфессий?

– Меня сразу все окружили вниманием и заботой. Мы сразу познакомились. Я приехал в декабре, и сразу же было собрание, которое возглавлял Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Мы одновременно познакомились и с муфтием Камилем хазратом Самигуллиным, и с руководителем старообрядческой общины владыкой Ефимием, и с настоятелем римско-католического прихода отцом Андреем, и с главным раввином Ицхаком Гореликом. Мероприятий потом было достаточно много, на которых мы пересекались и общались.

Общение между нами, представителями разных конфессий, идет свободно и спокойно, никто никого ни к чему не обязывает. Все чтут свои традиции и уважают традиции соседей. В воскресенье, к примеру, у нас был Рождественский концерт в Казани, с нами был Камиль хазрат, мы вместе поздравили людей. А в прошлом году, по приглашению нашего муфтия, я присутствовал на ифтаре. Мы общаемся друг с другом – и официально, и неформально.

Татарстан чем отличается от других регионов, например? Здесь нет ярко выраженных миграционных процессов. В большинстве субъектов Российской Федерации представители Ислама – приезжие, они входят в несколько иное пространство. А здесь за несколько сотен лет уже сложились свои устои, налажены определенные отношения.

Случаются в них и шероховатости, как, например, недавний инцидент в Актанышском районе, но это исключение. Слава Богу, подобных исключительных случаев не много. Здесь, в Татарстане, все очень по-доброму, по-добрососедски и доброжелательно.

«Общение между нами, представителями разных конфессий, идет свободно и спокойно, никто никого ни к чему не обязывает» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Происшедшее в Актанышском районе – случай частный

– Верно ли, на ваш взгляд, мнение о том, что идеологи различных беспорядков (политических ли, криминальных ли) не имеют отношения ни к какой религии вообще, поскольку их цель чаще всего – разрушить устоявшийся мир?

– Те, кто наводит смуту, они как раз считают, что делают это ради нас или ради религии. Как только это произошло в Актанышском районе, мы сразу сделали заявление. В нем говорилось, что этот случай – частный и он не отражает той государственной линии Правительства Республики Татарстан по отношению ко всем народам и конфессиям, которые проживают на этой территории.

Мы считаем, что этому должны быть даны соответствующие оценки правоохранительных органов и органов власти. Такие ситуации нужно пресекать в корне. Жесткое реагирование будет тем средством, охлаждающим горячий пыл тех людей, которые хотят ситуацию перетянуть в какую-либо сторону.

Это печально, но возможно, что такие случаи могут повторяться, люди радикальных взглядов есть с любой стороны. И мы всегда должны реагировать, если кто-то из наших общин позволит себе сделать то, чего делать не должен.

У нас сегодня твердая линия на добрососедство между всеми группами населения, тем более в религиозном смысле никто никогда не нагнетает у нас обстановку.

Мы с муфтием сделали совместное заявление. Дело в том, что у нас существуют добрые отношения, естественно, что каким-то крайне настроенным людям они могут совершенно не нравиться, поэтому мы стремимся делать так, чтобы таких вещей не происходило.

«Они же молодежь, их же немножко должно побросать из стороны в сторону, и потом чтобы они твердо встали на якорь какой-то» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Каков поп – таков и приход»

– Вы бываете в разных приходах митрополии, служите там в престольные праздники, много общаетесь с прихожанами. Какое впечатление у вас от прихожан митрополии? Много ли среди них молодежи?

– Все везде по-разному. Как говорят, каков поп, таков приход. В каких-то приходах есть молодежь, в каких-то – нет. Иногда приходишь, там одни бабушки, даже дедушек нет. А в каких-то приходах, где священник занимает более живую позицию, к нему приезжают люди, он собирает людей.

С одной стороны, хотелось, чтобы молодежь была более привержена своим традициям – как национальным, так и религиозным. А с другой стороны, они же молодые и неопытные люди, их должно немножко побросать из стороны в сторону, чтобы потом твердо встали на твредый фундамент.

Недавно читал некий анализ – молодежь до 25 лет относится к церкви, ко всему тому, что с этим связано, в основном либо негативно, либо нейтрально. К 35 годам они уже начинают меняться постепенно. В это время они создают семьи, у них уже появляется внутренняя потребность в стабильности, они хотят ее найти, и хорошо, если они ее находят там, где ее находили их предки – бабушки-дедушки, прабабушки-прадедушки и т.д. А когда человек более взрослым становится, то его отношение к религии уже более глубоко формируется.

Мы переживаем, что сегодня наши дети ушли в интернет – найти там зерно истинной чистоты очень сложно. Но через какое-то время они ведь выйдут оттуда, должны выйти. И здесь большая доля ответственности на родителях, потому что интернет сегодня – это как у нас в свое время была «улица». И родительское воспитание, авторитет родителей должны быть очень сильными, чтобы, выйдя с «улицы», они возвращались в нормальный теплый доброжелательный дом.

«Мы переживаем, что сегодня наши дети ушли в интернет – найти там зерно истинной чистоты очень сложно» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

– Есть ли планы в свете вышесказанного вами по строительству в Татарстане православных школ и детских садов?

– Есть, конечно. Вопрос в том, что строительство новых зданий требует больших средств. Кроме того, для этого нужны неравнодушные люди, которые бы в этом деле участвовали.

Вот они нашлись, к примеру, и нам руководство республики помогло сделать хорошую православную гимназию и хороший православный детский сад в Казани. Верю, что Господь будет и впредь посылать добрых людей, которые помогут построить православные школы и детские сады в других городах.

Но сегодня наши желания не совпадают с нашими возможностями. В Набережных Челнах вон строится гимназия. Строится-строится, кто-то помогает по чуть-чуть, но не знаю, увидим ли мы ее при своей жизни. Все идет достаточно медленно, мы собираем средства, вкладываем в строительство этой гимназии и добрые люди эпизодически участвуют, но это достаточно длительный процесс, к сожалению.

«Человек религиозный, человек, который жизнь свою связывает с Богом, он более уверен в завтрашнем дне» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Наши планы – жить и благодарить Бога за жизнь и мирное небо»

– Какие планы у вас на этот год?

– Наши планы – жить и благодарить Бога за то, что он дает нам сегодня жизнь, за то, что мы живем под мирным небом. Очень хочется надеяться, что так и будет продолжаться, потому что сами видим, как становится очень напряженно.

Главное, что у нас внутри какая-то озлобленность, раздраженность – они стали превалировать над многими добрыми чувствами.

Нет, добрых людей много! К примеру, недавно один наш друг – Азат Гайнутдинов (генеральный директор АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации». – Ред.) открыл в Казани и Набережных Челнах новые пункты помощи бездомным. На днях в Альметьевске мы открыли склад гуманитарной помощи. То есть, люди-то добрые есть, но общая атмосфера какой-то нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне – она, конечно, очень сильно сегодня влияет на внутреннее состояние людей. Поэтому надо, конечно, чтобы мы нашли для себя некий фундамент.

Человек религиозный, человек, который жизнь свою связывает с Богом, он более уверен в завтрашнем дне. У него несколько другая философия жизни, другими глазами он смотрит на окружающий мир при всех этих сложностях и суете. Хотелось бы, чтобы у нас сохранилось некое понимание ответственности за происходящее и чтобы мы были друг к другу гораздо более терпеливыми, чем есть на сегодняшний день.

«Нет, добрых людей много! Недавно один наш друг Азат Гайнутдинов открыл в Казани еще один пункт помощи бездомным» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-ифнорм»

Сегодня при наличии интернета ситуация такова, что человек обидит кого-то, в Хабаровске, например, условно, а через секунду все становится известно везде и это сразу вызывает какую-то ответную реакцию. Поэтому мы просто обязаны отвечать и за свои слова, и за свои поступки, к этому нужно нам всем привыкнуть.

Возвращаясь к разговору о Республике Татарстан, очень важно, что здесь целенаправленно ведется линия на сохранение национальных традиций, не только русских и татарских, всех, кто живет на территории республики: и удмуртской общины, и марийской общины, и кряшенской общины, и чувашской общины. Такое бы стремление для всех руководителей в стране, чтобы так же поддерживали своих – по-взрослому, по-настоящему. Этого нам сегодня в регионах России не хватает.

Давно я не видел, чтобы глава региона приезжал, как наш Президент Татарстана приезжает на все национальные праздники – чувашские, марийские, мордовские, русские, другие. Одинаково ко всем относится и старается, чтобы всем людям у нас здесь жилось комфортно.

Крещенские купания в Татарстане не отменили

– В минувшую субботу на традиционном совещании Президент РТ дал распоряжение обстоятельно подготовиться к празднованиям Крещения в Татарстане. Как идет подготовка?

– На фоне последних новостей из разных регионов о том, что там запрещают крещенские купания, у нас прекрасно понимают, что это очень хрупкое состояние, его нужно поддерживать и опекать.

«Это наше большое достояние, что мы имеем такую огромную широкую культуру нашей жизни. Люди любят эти праздники» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

У нас была комиссия совместно с городскими властями, проезжали все места купания и одну купель решили закрыть, рядом с храмом-памятником на Казанке – там воды нет, все обмелело, невозможно организовать купель. Это единственное, чего в этом году не будет, в остальных местах все делается.

(К слову, в Татарстане в этом году для крещенских купаний организованы 115 купелей. – Ред.)

Поэтому хочется сказать, у нас все слава Богу, а тем, кто чем-то недоволен, хочется сказать – надо выехать за территорию республики и посмотреть, как в других местах живется. Мы должны Бога благодарить за ту жизнь, которую сегодня мы имеем. Всегда хочется лучшего, но, как говорится, лучшее – враг хорошего.

– А вы окунаетесь в иордань на Крещение?

– Конечно, окунаюсь, но не хочу делать это прилюдно. Мне нужен уголок, чтобы окунуться. Я нашел такое уединенное место и думаю, что в этом году приеду туда и окунусь.

– Что бы вы хотели сказать православным, представителям других конфессий, нерелигиозным людям в праздник Крещения?

– Я поздравляю всех! Это наше большое достояние, что мы имеем такую огромную широкую культуру нашей жизни, в том числе и наши праздники, которые органично вошли в эту жизнь. Люди любят эти праздники. И вот мы с вами говорили про молодежь – они могут часто в храм не ходить, но крестики носят, на Крещение купаются и считают себя сопричастными этому празднику.

Желаю всем нам с вами доброго здоровья, Божьей помощи во всех трудах. В жизни желаю, чтобы мы всегда ценили то, что имеем, и благодарили Бога за каждый прожитый день.