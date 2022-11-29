В Татарстане начали пересаживать детям костный мозг

В Центре детской онкологии, гематологии и хирургии Татарстана на базе ДРКБ начали делать операции по пересадке костного мозга. Об этом на брифинге в Кабинете министров рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

«На той неделе мы начали трансплантацию костного мозга», – отметил глава Минздрава республики.

По его словам, это очень сложная, но важная работа, и она наконец-то началась в Татарстане.

Медики республики работают совместно медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Напомним, что в июне 2021 года Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев открыли этот центр. В этом году стало известно, что с осени там планировали начать пересаживать клетки костного мозга.