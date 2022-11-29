news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
29 ноября 2022  10:35
Эвелина Киселёва

В Татарстане начали пересаживать детям костный мозг

news_top_970_100

В Центре детской онкологии, гематологии и хирургии Татарстана на базе ДРКБ начали делать операции по пересадке костного мозга. Об этом на брифинге в Кабинете министров рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. 

«На той неделе мы начали трансплантацию костного мозга», – отметил глава Минздрава республики. 

По его словам, это очень сложная, но важная работа, и она наконец-то началась в Татарстане. 

Медики республики работают совместно медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Напомним, что в июне 2021 года Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев открыли этот центр. В этом году стало известно, что с осени там планировали начать пересаживать клетки костного мозга.

#детская онкология #костный мозг
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100