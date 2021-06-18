В Казани открылся первый в ПФО Центр детской онкологии, гематологии и хирургии

Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев открыли Центр детской онкологии, гематологии и хирургии, созданный на базе Детской республиканской клинической больницы.

«Мы сегодня открываем центр при ДРКБ. Конечно, этот центр позволит полностью решать все задачи, которые касаются здоровья наших детей», — отметил руководитель республики.

Рустам Минниханов выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и федеральному Минздраву, так как центр построен по национальному проекту. Поблагодарил он и строительную компанию.

Президент РТ также поздравил медиков, которые будут трудиться в центре, с профессиональным праздником (в третье воскресенье июня, которое в этом году приходится на 20-е число, отмечается День медицинского работника — прим. Т-и).

Заместитель министра здравоохранения РФ в свою очередь поздравил татарстанцев с открытием новейшего технологичного центра.

В новом медцентре будут лечить не только татарстанских детей, но и ребят из других регионов Приволжского федерального округа.

Больницу возвели по национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан». Всего на строительство выделили 2,2 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Строить детский онкоцентр начали в январе прошлого года. Шестиэтажное здание рассчитано на 100 коек. По 25 мест предназначено для двух отделений онкологии, 20 коек — для отделения гематологии и иммунологии, по семь мест — для трансплантации костного мозга и стволовых клеток, для реанимации. Кроме того, 16 пациентов одновременно смогут посещать дневной стационар больницы.

В центре развернут лабораторный комплекс, отделения переливания крови и лучевой диагностики. Также там впервые в республике смогут проводить процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, тогда как сейчас эти процедуры делают только в Москве и Санкт-Петербурге.

Как в Татарстане будут учиться лечить рак на 4-й стадии и как устроена работа нового центра, можно прочитать в материале ИА «Татар-информ».