В ДРКБ Татарстана с осени начнут пересаживать клетки костного мозга

В Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ в ближайшем будущем планируется начать трансплантировать клетки костного мозга. Об этом рассказал главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.

«Планируем начать трансплантировать гемопоэтические стволовые клетки уже во второй половине года», – отметил главврач.

В ДРКБ рассказали, что пациенты уже выбраны, они готовятся к операции. Врачи, в свою очередь, прошли обучение, сейчас практикуются в ведущих федеральных клиниках.

Для таких пациентов подготовлены специальные палаты блочного типа, со своим микроклиматом. Всего их семь.