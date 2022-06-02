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Ру Тат
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Здоровье
2 июня 2022  14:09
Эвелина Киселёва

В ДРКБ Татарстана с осени начнут пересаживать клетки костного мозга

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В Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ в ближайшем будущем планируется начать трансплантировать клетки костного мозга. Об этом рассказал главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.

«Планируем начать трансплантировать гемопоэтические стволовые клетки уже во второй половине года», – отметил главврач. 

В ДРКБ рассказали, что пациенты уже выбраны, они готовятся к операции. Врачи, в свою очередь, прошли обучение, сейчас практикуются в ведущих федеральных клиниках.

Для таких пациентов подготовлены специальные палаты блочного типа, со своим микроклиматом. Всего их семь.

#костный мозг
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