На железной дороге в РТ выросло количество случаев зацепинга среди подростков

В разы выросло количество случаев зацепинга на железной дороге в Татарстане. Об этом «Татар-информу» рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних Казанского ЛУ МВД России на транспорте Фания Фасхутдинова.

«В этом году не только в Татарстане, но и в других регионах, отмечается рост случаев зацепинга, когда дети цепляются за вагоны и проезжают снаружи них. Делают они это и ради острых ощущений, и ради контента в социальных сетях – у них сейчас это модный тренд. К сожалению, дети не осознают насколько это опасно», – рассказала Фасхутдинова.

Она отметила, что сообщения о зацеперах поступают каждую неделю. Как правило, занимаются этим подростки до 16 лет.

«Чаще всего дети цепляются за вагоны на станциях “Ометьево”, “Дербышки”, “Элекон”. В этом году мы задержали 11 подростков, их родителям выписали административные штрафы за неисполнение родительских обязанностей. Прошу каждого провести беседу со своими детьми и объяснить, что такие игры могут сделать их глубокими инвалидами или привести к гибели», – добавила она.

Ранее Татарский транспортный прокурор Фарид Футуллаев сообщал, что за первые три месяца 2026 года в Казани поймали восемь подростков-зацеперов. Это были дети в возрасте от 9 до 14 лет. Футуллаев отметил, что зацепинг зачастую подпитывается социальной средой.

Между тем, вчера очередных зацеперов сняли на видео в Казани. Двое мальчишек катались на троллейбусе. В Метроэлектротрансе попросили сообщать о подобных случаях.