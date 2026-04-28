Происшествия 28 апреля 2026 14:38

Восемь подростков-зацеперов поймали в Казани с начала года

В Казани за первые три месяца 2026 года поймали восемь подростков-зацеперов. Об этом сообщили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. По данным Татарской транспортной прокуратуры, все выявленные зацеперы – юные казанцы в возрасте от 9 до 14 лет.

«Зацепинг зачастую подпитывается социальной средой. Подростки хотят, чтобы сверстники их оценили, и впоследствии теряют чувство опасности. Поэтому необходимо принять различные меры профилактики подобных инцидентов – от работы в школах и цифровой среде до вовлечения родителей», – сказал Татарский транспортный прокурор Фарид Футуллаев.

«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

