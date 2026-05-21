news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 21 мая 2026 12:15

Метроэлектротранс просит пассажиров сообщать о подростках-зацеперах

Читайте нас в
Телеграм

Метроэлектротранс отреагировал на инцидент с детьми-зацеперами. Ранее видеозапись с детьми, катающимися на троллейбусе в Казани, опубликовали в одном из городских интернет-сообществ.

«Уважаемые пассажиры, если вы стали свидетелем того, как несовершеннолетние пытаются зацепиться за транспорт, пожалуйста, немедленно сообщите об этом водителю. Ваша бдительность поможет предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь!» – говорится в сообщении Метроэлектротранса.

МУП просит родителей усилить контроль за своими детьми и провести с ними разъяснительные беседы.

«Зацепинг – это не просто шалость, а серьезное правонарушение, которое влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Важно помнить, что за действия несовершеннолетних несут ответственность их законные представители», – подчеркнули в Метроэлектротрансе.

читайте также
Мальчишек-зацеперов, катающихся на троллейбусе в Казани, сняли на видео
#МУП «Метроэлектротранс» #зацеперы в казани #подростки зацеперы
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Британскому радио пришлось извиняться за новость о смерти короля Карла III

20 мая 2026
«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

21 мая 2026
Новости партнеров