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В Татарстане на треть сократился объем розничного кредитования
В октябре 2024 года объем розничного кредитования в Республике Татарстан составил 29,9 млрд рублей, сократившись на 33% по сравнению с сентябрем. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро сообщает РБК-Татарстан.
При этом количество выдач по всем розничным сегментам оказалось равно 101,99 тыс., уменьшившись на 25% по сравнению с предшествующим месяцем. За сентябрь в регионе было выдано 135,98 тыс. кредитов на 44,4 млрд рублей.
В целом по России, согласно данным ОКБ, объем розничного кредитования в октябре составил 0,95 трлн рублей, сократившись на 24% по сравнению с сентябрем. Число выдач уменьшилось на 19% — до 3,9 млн кредитов.
Снижение год к году составило 48% в денежном выражении и 37% в количественном. В октябре 2023 года россияне оформили более 6,2 млн кредитов на 1,8 трлн рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в топ-3 регионов по выданным автокредитам в октябре.
Банк России 25 октября поднял ключевую ставку с 19 до рекордного 21% годовых.
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