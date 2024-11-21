В Татарстане на треть сократился объем розничного кредитования

В октябре 2024 года объем розничного кредитования в Республике Татарстан составил 29,9 млрд рублей, сократившись на 33% по сравнению с сентябрем. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро сообщает РБК-Татарстан.

При этом количество выдач по всем розничным сегментам оказалось равно 101,99 тыс., уменьшившись на 25% по сравнению с предшествующим месяцем. За сентябрь в регионе было выдано 135,98 тыс. кредитов на 44,4 млрд рублей.

В целом по России, согласно данным ОКБ, объем розничного кредитования в октябре составил 0,95 трлн рублей, сократившись на 24% по сравнению с сентябрем. Число выдач уменьшилось на 19% — до 3,9 млн кредитов.

Снижение год к году составило 48% в денежном выражении и 37% в количественном. В октябре 2023 года россияне оформили более 6,2 млн кредитов на 1,8 трлн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в топ-3 регионов по выданным автокредитам в октябре.

Банк России 25 октября поднял ключевую ставку с 19 до рекордного 21% годовых.