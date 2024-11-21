Татарстан вошел в топ-3 регионов по выданным автокредитам в октябре

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан занял второе место среди российских регионов по количеству выданных автокредитов в октябре. В республике зафиксировали 5,65 тысячи таких сделок. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Возглавила рейтинг Москва, где в прошлом месяце одобрили 5,93 тысячи кредитов на приобретение авто. Тройку замкнула Московская область – 5,59 тысячи. Также в топ-5 вошли Краснодарский край (4,77 тысячи) и Санкт-Петербург (4,48 тысячи).

В целом по стране россиянам выдали 110,6 тысячи автокредитов, что на треть меньше, чем месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 российских регионов по объему выдач кредитов наличными в октябре. За месяц в республике предоставили почти 40 тысяч кредитов на общую сумму 7,44 млрд рублей.