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Общество 21 ноября 2024 09:31

Татарстан вошел в топ-3 регионов по выданным автокредитам в октябре

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Татарстан вошел в топ-3 регионов по выданным автокредитам в октябре
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан занял второе место среди российских регионов по количеству выданных автокредитов в октябре. В республике зафиксировали 5,65 тысячи таких сделок. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Возглавила рейтинг Москва, где в прошлом месяце одобрили 5,93 тысячи кредитов на приобретение авто. Тройку замкнула Московская область – 5,59 тысячи. Также в топ-5 вошли Краснодарский край (4,77 тысячи) и Санкт-Петербург (4,48 тысячи).

В целом по стране россиянам выдали 110,6 тысячи автокредитов, что на треть меньше, чем месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 российских регионов по объему выдач кредитов наличными в октябре. За месяц в республике предоставили почти 40 тысяч кредитов на общую сумму 7,44 млрд рублей.

#кредиты #автокредиты #Татарстан #рейтинг
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