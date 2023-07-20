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В Татарстане на птичий грипп проверили 1,3 тыс. проб от диких птиц, в том числе чаек
В Татарстане в этом году на птичий грипп исследовали более 1,3 тыс. проб, взятых от диких птиц, в том числе от чаек. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Для недопущения завоза гриппа птиц проводится отбор проб каждой завезенной птицеводческой продукции. В этом году было отобрано более 2,9 тыс. проб готовой продукции, свыше 7 тыс. проб от живых птиц», – рассказал спикер.
Кроме того, специалисты управления провели 39 внеплановых проверок менее защищенных от заболеваний птицеводческих предприятий.
За шесть месяцев 2023 года высокопатогенный грипп птиц обнаружен в 28 регионах России. В Европе в этом году зарегистрировано 2,2 тыс. случаев птичьего гриппа.
В этом году гриппом птиц в основном болеют чайки, причем из-за этого вируса происходит их массовая гибель. На данный момент Татарстан благополучен по всем особо опасным заболеваниям животных и птиц, о чем сообщал «Татар-информ».
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