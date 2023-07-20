Ветслужба Татарстана заявила об опасности завоза вирусов животных из соседних регионов

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Татарстан на сегодня благополучен по всем особо опасным заболеваниям животных и птиц. Однако сохраняется угроза завоза вирусов из соседних регионов. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Постоянно есть угроза заноса таких заболеваний, как африканская чума свиней, грипп птиц, ящур, бруцеллез, чума плотоядных, оспа овец и коз, нодулярный дерматит, сибирская язва и так далее. Нас сильно беспокоят случаи гриппа птиц в соседних регионах – Марий Эл, Удмуртии и Кировской области», – сказал спикер.

Высокопатогенный грипп птиц за шесть месяцев этого года зарегистрирован в 28 регионах России. Выявлено 62 очага, при этом 51 – за последние два месяца. Из них 46 очагов зафиксировано у синантропной птицы и у чаек.

«Учитывая значительный рост регистрации гриппа птиц в России, объявлен месячник “Чайка”. Он проводится с 10 июля по 9 августа по всей стране. Месячник направлен на недопущение особо опасных заболеваний», – отметил Мотыгуллин.

Руководителям птицеводческих предприятий и хозяйств рекомендовано содержать птицу строго в закрытом режиме, а также исполнять другие ветеринарные требования.

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Во время месячника ветеринарная служба уточняет количество поголовья птицы во всех хозяйствах, проводит подворные обходы, разъяснительные беседы об опасности гриппа птиц. Кроме того, усилены мероприятия по поиску павшей птицы, организованы рейды по местам скопления чаек – водным объектам и прилегающим к ним территориям, свалкам, местам гнездования.

«В этом году гриппом птиц в основном болеют чайки. И у них происходит массовая гибель. Федеральный центр выясняет, почему в этом году вирус переключился на чаек. Раньше мы говорили о том, что переносчиком в основном являются дикие утки. Они практически не погибают, стопроцентная гибель происходит у домашней птицы. Необходимо сообщать обо всех случаях заболевания и гибели птицы», – подчеркнул замначальника управления.

На данный момент в Татарстане содержится около 18 млн голов птицы.