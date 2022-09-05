В Татарстане на модернизацию сервиса «Я строю» потратят 10,5 млн рублей

Центр цифровой трансформации Республики Татарстан намерен потратить на модернизацию информационной системы «Я строю» более 10,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчик должен будет изменить логику рассылки по услугам заключения договора на поставку газа и на техническое обслуживание сетей газоснабжения (чтобы извещение приходило конкретному сотруднику), а также реализацию обработки заявлений по техобслуживанию сетей газоснабжения.

Кроме того, исполнителю работ предстоит модернизировать автоматизированное рабочее место государственного, муниципального или коммерческого учреждения, работающего с системой. Речь опять идет об оказании услуг, связанных с газоснабжением.

Помимо этого, требуется реализовать сервис «Планировщик строительства». С его помощью застройщик сможет узнавать, «какие процедуры необходимо пройти, о последовательности и сроках прохождения процедур для переезда в частный дом».

Средства поступят из республиканского бюджета. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 19 сентября, а подрядчика определят 27 сентября. Ему предстоит выполнить работы в течение 71 дня после заключения контракта.

Цифровая платформа содействия строительству «Я строю» была запущена в 2020 году в тестовом режиме. К весне 2022 года она охватила 44 муниципалитета Татарстана. Благодаря сервису выдача документации в строительстве ускорилась в два раза, о чем сообщал «Татар-информ».