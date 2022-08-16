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Ру Тат
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Строительство
16 августа 2022  19:05

В Татарстане выдача документации в строительстве ускорилась в два раза

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Благодаря сервису «Я строю» в Татарстане в два раза сократилось время выдачи разрешительной документации в строительной области. Об этом передает пресс-служба Минстроя РТ.

На сегодняшний день сервис оказывает услуги по: 

  • подаче уведомления о начале и завершении строительства;
  • подготовке получения градостроительного плана земельного участка;
  • выдаче ордера на производство земляных работ;
  • присвоению адреса;
  • разрешению на строительство и ввод в эксплуатацию;
  • заключению договора на поставку газа и техобслуживание;
  • подключению газа до границ земельного участка (догазификация);
  • получению технического плана АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ Республики Татарстан».

Напомним, в 2020 году с целью оптимизации предоставления услуг в сфере строительства, их предоставления в режиме «одного окна» был создан сервис «Я строю». Он помогает в онлайн-режиме решить все вопросы, возникающие на различных этапах строительства.

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