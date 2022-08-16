В Татарстане выдача документации в строительстве ускорилась в два раза

Благодаря сервису «Я строю» в Татарстане в два раза сократилось время выдачи разрешительной документации в строительной области. Об этом передает пресс-служба Минстроя РТ.

На сегодняшний день сервис оказывает услуги по:

подаче уведомления о начале и завершении строительства;

подготовке получения градостроительного плана земельного участка;

выдаче ордера на производство земляных работ;

присвоению адреса;

разрешению на строительство и ввод в эксплуатацию;

заключению договора на поставку газа и техобслуживание;

подключению газа до границ земельного участка (догазификация);

получению технического плана АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ Республики Татарстан».

Напомним, в 2020 году с целью оптимизации предоставления услуг в сфере строительства, их предоставления в режиме «одного окна» был создан сервис «Я строю». Он помогает в онлайн-режиме решить все вопросы, возникающие на различных этапах строительства.