Цифровой сервис «Я строю» охватил 44 муниципалитета Татарстана

В 44 муниципалитетах Татарстана внедрили цифровую платформу содействия строительству «Я строю». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Сервис оказывает следующие услуги:

подача уведомления о планируемом строительстве,

подача уведомления об окончании строительства,

присвоению адреса возведенному объекту,

регистрация права собственности на возведенный объект,

получение градостроительного плана участка,

получение разрешения на ввод в эксплуатацию,

заявка на заключение договора на поставку газа,

заявка на заключение договора на техобслуживание,

заявка на бесплатное подключение газа до границ земельного участка.

Кроме того, на платформе в тестовом режиме внедрен чат-бот для технической поддержки. «Я строю» поддерживается и на татарском языке.

В пресс-службе уточнили, что в 2022 году для пользователей планируются новые возможности, среди которых — получение кредита/ипотеки заявителями, услуги по теплу, воде и электричеству, интеграция с биржевой площадкой, разработка документации по регистрации прав собственности, получение налогового вычета и другие.

Портал сначала был запущен в 2020 году в тестовом режиме Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ и Центром информационных технологий РТ в двух пилотных районах — Сабинском и Альметьевском.